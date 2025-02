Evento da Procuradoria da Mulher em celebração ao Dia Internacional da Mulher

A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Jaguariúna convida a população para um evento especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. O evento é uma realização da Procuradoria da Mulher com o apoio da Unifaj (Centro Universitário de Jaguariúna), da ACIJ (Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna), do Departamento da Polícia Civil da Mulher, da Prefeitura Municipal de Jaguariúna, da Procuradoria da Mulher, do Conselho do Direito das Mulheres e do grupo Empreendedoras do Século XXI.

Confira a Programação

• Caminhada: O evento terá início com uma caminhada pelas ruas do centro da cidade, com saída às 8h do local a ser definido e chegada na Praça Umbelina Bueno, no centro.

• Apresentação Musical: Praça Umbelina Bueno será palco de uma apresentação musical especial .

• Serviços e Empreendedorismo Feminino: A Praça contará com barracas de diversos serviços oferecidos por mulheres empreendedoras da cidade, valorizando o trabalho feminino e a economia local.

• Orientação em Saúde: Alunos da Unifaj oferecerão orientação médica e nutricional no local, promovendo a saúde e o bem-estar das mulheres.

• Aula de Defesa Pessoal e Artesanato: Atividades confirmadas que buscam fortalecer e capacitar as mulheres.

• Dança do Ventre: Uma apresentação especial trazendo cultura e arte ao evento.

• Apresentação de Trio de Forró Composto por Mulheres: Momento de celebração com muita música e animação.

Em breve, divulgaremos a programação completa com mais detalhes sobre as atividades e seus horários de apresentação.

A vereadora Graça Albaran (PSD), idealizadora do projeto que criou a Procuradoria da Mulher no Legislativo, que conta com a maior bancada feminina da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com seis parlamentares, destaca a importância do evento para comemorar o Dia Internacional da Mulher.

Segundo ela, a data é um momento de reflexão sobre os avanços alcançados e os desafios que ainda precisam ser superados, além de ser um dia para celebrar a força e a resiliência das mulheres e reafirmar o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Serviço Evento:

Data: 8 de março

Horário: Das 8h às 13h

Local: 8h: Caminhada com saída do local a ser definido. 9h às 13h: Praça Umbelina Bueno, no centro.

Entrada: Gratuita