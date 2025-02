‘CARNAJAGUÁ’ VAI AGITAR O PARQUE SANTA MARIA A PARTIR DESTA SEXTA

Foto: Thiago Carvalho

O CarnaJaguá 2025 promete agitar os foliões em Jaguariúna a partir desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. O evento trará uma extensa programação, que inclui apresentações musicais, desfiles de blocos, duas matinês e quatro dias de folia.

A festa será realizada no Parque Santa Maria, marcando o retorno dos blocos carnavalescos depois de anos. Serão, no total, 17 blocos que irão desfilar no sábado de Carnaval, dia 1º de março, e na segunda-feira, dia 3, sempre às 20h30. O grupo Art Popular, referência no samba e pagode nacional, se apresentará no sábado, às 22h. Confira a programação completa abaixo.

O evento acontecerá de 28 de fevereiro a 3 de março e promete reviver o entusiasmo de uma das manifestações culturais mais queridas pelos jaguariunenses com quatro noites e duas matinês com entrada totalmente gratuita. Na sexta (28/02) e segunda-feira (03/03), a folia será a partir das 18h e, no sábado (01/03) e domingo (02/03), haverá matinê a partir das 14h.

Confira a programação completa do Carnaval em Jaguariúna:

Sexta 28/02

18h – Início com DJ

20h- Show com a Banda Ápice

Sábado 01/03

14h – Matinê com a Banda Bourbon

18h – DJ Conde + Fit Dance

20h30 – Desfile dos Blocos

22h – Show com o grupo Art Popular

Domingo 02/03

14h – Matinê com a Banda Bourbon

18h – DJ

20h – Show com a Banda Ápice e a Bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé

Segunda 03/03

18h – DJ Conde + Fit Dance

20h30 – Desfile dos Blocos

22h – Show com o Grupo Incendeia

Serviço:

CarnaJaguá 2025 – Carnaval em Jaguariúna

Data: de 28/02 a 03/03/2025

Local: Parque Santa Maria

Horário: sexta-feira (28/02) e segunda-feira (03/03) a partir das 18h e no sábado (01/03) e domingo (02/03) com matinê a partir das 14h