Exposição “Ações” reúne obras de 16 artistas do Instituto Ideia Coletiva

Atividade faz parte do conjunto intervenções propostas pelo projeto Ações Ideia, que circula pela cidade e tem duração de um ano

Campinas recebe nesse mês de março a exposição “Ações”, que reúne obras de 16 artistas do Instituto Ideia Coletiva. A exposição é uma das intervenções propostas pelo Projeto “Ações Ideia”, que teve início na metade de 2024 e tem duração de um ano. A exposição é gratuita e será aberta ao público no dia 10/03, às 19h30, e seguirá até o dia 10/04, na Casa de Vidro. Durante este período, serão realizadas visitas guiadas com alunos de diversas escolas públicas da cidade.

A exposição “Ações” nasce do movimento contínuo da criação e propõe uma imersão no próprio fazer artístico, refletindo sobe os processos que dão forma à arte. Esculturas, pinturas, obras interativas e registros fotográficos captados ao longo do projeto dão vida ao olhar dos artistas Cintia Antunes, Dani Braido, Daniel de Almeida, Elias Abraham, Estela Luz, Gabi Perissinotto, Izabel Magnani, Kora Prince, Lidiane Marques, Lu Antonio, Luca D’Alessandro, Marcel Della Vecchia e Mariana Atauri. Para Roberto Limberger, um dos fundadores do Instituto Ideia Coletiva, a exposição “Ações” é mais do que um conjunto de obras finalizadas e revela gestos, pensamentos e caminhos que constroem cada criação. “Ações evidencia a diversidade de expressão dos artistas que integram ou orbitam o Instituto, reafirmando a arte como movimento, transformação e diálogo constante”, explica Roberto.

A monitoria é um dos pontos altos da exposição. Os alunos das escolas públicas de Campinas, que visitarão o evento, serão provocados a refletir sobre a arte. O objetivo é justamente despertar a consciência artística no público, explica Roberto. “Queremos direcionar o olhar dos jovens para o fazer artístico e, para isso, vamos levar para a exposição 15 ônibus com os estudantes”.

O Ações Ideia é resultado de um longo trabalho realizado pelo Instituto Ideia Coletiva, que, com base em oficinas, buscou expandir o público atendido, bem como a circulação de livros, espetáculos e a realização de exposição com obras dos artistas que integram o instituto e artistas parceiros, que são fundamentais para o crescimento do instituto enquanto ponto de cultura. “Estamos aproximando o público do cotidiano do Instituto Ideia Coletiva, um espaço onde arte e reflexão se entrelaçam em projetos de produção, formação e difusão cultural”, pontua Roberto.

O projeto Ações Ideia é realizado pelo Instituto Ideia Coletiva, via edital nº 24/2023 da Lei Paulo Gustavo (LPG), contando com o apoio da Secretaria da Cultura, Indústria e Economia Criativas do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura.

Sobre o Instituto Ideia Coletiva:

O Instituto Ideia Coletiva é um ponto de cultura, uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e possui reconhecimento do Ministério da Justiça e demais órgãos públicos, para atuar na formação e difusão cultural, através de diversas linguagens artísticas, idealizando e executando projetos em todo território nacional.

O Instituto Ideia Coletiva foi fundado em 2007, na cidade de Campinas, por um grupo de educadores que atuavam na educação formal e desenvolviam ações artísticas paralelamente. O objetivo inicial era a confluência de conhecimentos nas duas áreas para desenvolvimento de projetos de formação em diferentes áreas da cultura, focados sobretudo no público jovem em situação de vulnerabilidade social. As ações iniciais se concentram em oficinas de formação de curta duração realizadas em parceria com mostras e festivais.

Em 2009, o primeiro projeto de formação continuada é executado e desde então o Instituto atua em diversas frentes de formação, com projetos como Curta Jovem, Clique Jovem, Letra Jovem, Anima Jovem e Jovem em Cena, de formação em audiovisual, fotografia, literatura, animação e teatro, respectivamente.

Serviço:

Data: 10/03

Horário: às 19h30

Local: Casa de Vidro – Av. Dr. Heitor Penteado, 2145 – Parque Taquaral – Campinas/SP