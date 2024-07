Neste domingo (14), Cosmópolis recebe a 14ª Caminhada Ecotur edição ‘Pôr-do-Sol’, um evento tradicional que desta vez apresenta uma trilha e horário inéditos.

A caminhada terá um grau de dificuldade moderado, com um percurso de 15 km ida e volta, e duração estimada de 4 horas. Os participantes terão uma pausa especial para apreciar o pôr do sol no Cristo da Fazenda Batistela.

A caminhada contará com a presença da equipe da GEPAR e um carro de apoio fornecido pelo Departamento de Turismo. O ponto de partida será às 15h no Cemitério Municipal.

Realizado pela Prefeitura de Cosmópolis, através do Departamento de Turismo e com o apoio da GEPAR, o evento promete ser uma oportunidade única para os admiradores da natureza e do ecoturismo.

Os organizadores aconselham aos participantes que levem água potável, repelente, agasalho e lanterna para a iluminação na volta.