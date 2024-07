NESTE DOMINGO TEM ‘CAFÉ COM VIOLA’ NO BOULEVARD DO CENTRO CULTURAL

Neste domingo, dia 28 de julho, o Café com Viola está de volta, com apresentação gratuita da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary e Orquestra de Violeiros de Holambra. Desta vez, o evento será realizado no Boulevard do Centro Cultural, a partir das 10h. A entrada é gratuita.

O Café com Viola é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Além da apresentação do melhor da música caipira, o público também poderá se deliciar com um café da manhã especial, além de food trucks no local.

Uma programação imperdível para toda a família.

SERVIÇO

“Café com Viola” em Jaguariúna

Data: 28/07

Local: Boulevard do Centro Cultural

Horário: 10h

Entrada: Gratuita