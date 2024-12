Neto Nascimento e Gabriel Felipe são campeões em Super Final surpreendente da E-Stock 2024

A final presencial foi realizada na Arena E-Stock, montada no espaço Stock Point, no Autódromo de Interlagos. Entre as premiações recebidas, dono do título da PRO vai testar carro da Turismo Nacional

Campeonato virtual oficial da Stock Car Pro Series, a E-Stock promoveu sua Super Final no último domingo (15/12) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A disputa pelos títulos das classes PRO e AM reuniu alguns dos melhores pilotos de automobilismo virtual do Brasil e premiou Neto Nascimento e Gabriel Felipe, que subiram ao pódio do “templo do esporte a motor nacional” diante de milhares de pessoas nas arquibancadas e nos muitos telões espalhados pelo autódromo e na Arena E-Stock, preparada especialmente para receber os 20 finalistas com simuladores de última geração preparados e desenvolvidos pela Extreme SimRacing.

Um dos expoentes do automobilismo virtual no Brasil, Neto Nascimento (Beguntan Racing) conquistou o título da PRO de forma improvável depois de um incidente que envolveu os quatro primeiros colocados quando restavam dois minutos para o fim da corrida. ‘Netão’ usou e abusou da experiência na reta final da disputa, quando travou duelo com o jovem Emanuel Santos, que veio dos Estados Unidos para participar da decisão. Na linha de chegada, Nascimento venceu por meros 0s061.

Como prêmio pela conquista, ‘Netão’ terá a chance de pilotar um carro do automobilismo real. O campeão vai testar um carro da Turismo Nacional em Interlagos. Ainda em julho, Nascimento falava sobre a possibilidade, que se tornou realidade com a conquista deste domingo. “Só o fato de pilotar em Interlagos já é um grande prêmio. E guiar um carro de competição como o da Turismo Nacional é um sonho que busco realizar aqui na E-Stock”, comentou à época.

O campeão da AM é Gabriel Felipe. A definição veio em meio a outro grande duelo, quando o piloto da Oak Racing Team disputou lado a lado com Carlos Erwig e confirmou a ultrapassagem somente na curva final para garantir um título cobiçado e ter a oportunidade de erguer o troféu no degrau mais alto do pódio em Interlagos.

Promovida pela Vicar e organizada pelo IRB Esports, a temporada 2024 da E-Stock foi disputada sob a plataforma do iRacing e teve o patrocínio de Vivo Fibra Gamer, Banco BRB, Hankook Tire, Extreme SimRacing e Razer.

Super Final surpreendente — A ‘nata’ do automobilismo virtual brasileiro se reuniu na Arena E-Stock para a decisão do título da categoria PRO. A abertura da etapa decisiva teve o campeão da segunda fase, Pedro Picanço, na pole position com 0s076 de frente para Victor Miranda, terceiro colocado do primeiro turno. Jackson Rezende foi o terceiro mais rápido, seguido por Victor Tieri, Henrique Pettinari e Ralph Benitez. Emanuel Santos largou em sétimo, seguido por aquele que viria a ser o campeão, Neto Nascimento. Leandro Werle e Slan Santos completaram o grid e fecharam o top-10.

Metros depois da largada, Victor Tieri foi o primeiro a escapar, no S do Senna, mas logo voltou à batalha. Picanço liderou as primeiras voltas, mas foi ultrapassado por Victor Miranda. O piloto da Delinte eSports by TK puxava um pelotão muito forte, que tinha os cinco primeiros bem próximos.

O top-5 tinha Miranda, Jackson Rezende, Pedro Picanço, Henrique Pettinari e Slan Santos, enquanto ‘Netão’ era o sexto após deixar Emanuel Santos para trás com pouco mais de dez minutos de corrida. Por boas voltas, os pilotos da Delinte e AC7 andaram próximos até o momento do início dos pit-stops obrigatórios.

A prova ganhou nova dinâmica nas voltas finais. Depois de ocupar a ponta, Pettinari deu adeus à disputa após ser punido com bandeira preta em razão de incidente na terceira volta. Na sequência, Victor Miranda retomou a ponta, seguido por Pedro Picanço, Jackson Rezende, Slan Santos e, mais atrás, Neto Nascimento vinha em sexto, atrás de Emanuel Santos a três minutos da bandeirada, em desfecho emocionante e imprevisível. Até que o imponderável entrou na pista com um incidente que envolveu diretamente os primeiros colocados.

Emanuel Santos assumiu o primeiro lugar na última volta e parecia destinado a conquistar um título improvável. Mas o ‘head coach’ não esperava pela ‘trucada’ de Neto Nascimento na reta dos boxes. Em confronto com os dois acionando o botão de ultrapassagem na reta final, ‘Netão’ conquistou o título por meros 0s061 e subiu no topo do pódio de Interlagos.

“Que dia! Que corrida e que última volta foi essa! Travadona no S do Senna, mas consegui me recuperar no miolo para usar o último push. Obrigado a todos pela torcida. Que dia especial. Parabéns à Vicar, IRB Esports, os patrocinadores e todos os envolvidos neste mega evento para o automobilismo virtual”, vibrou o campeão.

Decisão na última curva — A Super Final para a categoria AM abriu a programação da decisão na Arena E-Stock em Interlagos. Os campeões da primeira e segunda fases do campeonato começaram bem e garantiram um lugar na primeira fila da prova que definiu o título. Gelson Xavier marcou a pole e foi 0s093 mais rápido que Carlos Erwig. E os respectivos segundos colocados dos turnos 2 e 1 vieram logo atrás: João Pessatto partiu do terceiro posto, lado a lado com aquele que viria a se consagrar como campeão da AM, Gabriel Felipe.

Com a presença dos carros dos dez finalistas na pista, a perspectiva era de uma batalha aguerrida do início ao fim da prova de 30 minutos. Em primeira volta com alguns enroscos, Erwig deixou o pole Gelxon Xavier para trás e assumiu a ponta. Gabriel Felipe manteve a quarta colocação.

O princípio de corrida foi protagonizado por Erwig e Xavier, enquanto Bruno Campos e Gabriel Felipe vinham mais atrás. Depois de um breve incidente na primeira volta, João Pessatto esboçou recuperação e era o sexto. Instantes depois, Gelson cometeu erro no S do Senna e caiu para quarto.

Felipe continuou a escalar o pelotão e assumiu a segunda posição ao passar Bruno Campos quando restavam 18 minutos para a bandeirada. A diferença para Erwig, contudo, era de 3s, em triunfo que parecia encaminhado ao gaúcho, que foi o primeiro entre os líderes a fazer seu pit-stop obrigatório, cenário que levou Gabriel Felipe à liderança quando já o piloto estava bem mais próximo do seu oponente. Erwig retomou a ponta depois da parada de Gabriel, mas com os dois concorrentes à vitória muito próximos um do outro. Bruno Campos estava colado na dupla, em terceiro.

A espetacular batalha pela vitória até a última volta e foi definida na estratégia de uso dos botões de ultrapassagem. Gabriel Felipe acionou o push-to-pass para superar Erwig e tomar a liderança. O gaúcho deu o troco na abertura da volta final e tratou de se defender do seu principal oponente. Mas Felipe preparou o contragolpe na última curva e contou com o botão de ultrapassagem para retomar a liderança, vencer e ser o campeão da E-Stock na divisão AM em 2024.

“Antes de tudo, quero parabenizar a Vicar e a IRB por organizar um evento desse porte, que tanto traz valor para o automobilismo virtual. Que grande estrutura! Foi uma grande corrida e um dia surreal com essa experiência. Quero agradecer muito à nossa equipe: fizemos um treinamento intensivo nos últimos dias. Agradecer também à minha família e a todos que me apoiaram. Vencemos”, destacou o campeão da AM.

Campeonato — A temporada 2024 da E-Stock foi marcada por muitas novidades. Divida em duas fases, a competição começou em maio com as seletivas do primeiro turno e reuniu 80 competidores, sendo 40 deles para cada uma das categorias. Em agosto, foram promovidas as prévias que determinou os concorrentes que aceleraram na segunda fase.

Ao todo, foram 12 etapas, com seis realizadas no primeiro turno e mais seis para a fase complementar. Em cada campeonato à parte, foram selecionados cinco finalistas de cada categoria para a Super Final, marcada para acontecer no mesmo fim de semana de decisão dos títulos da Stock Car, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional.

A decisão do campeonato oficial virtual da Stock Car foi realizada em um lugar especial e que entregou muita música e entretenimento ao público em Interlagos. O Stock Point proporcionou um espaço imersivo e único implementado no automobilismo brasileiro, com experiências diversas ao fã como a chance de acelerar o Stock Car virtual, DJ full time, apresentações de break dance, mural de grafite, pista de dança, exposição de troféus históricos, área kids e praça de alimentação. O espaço contou com a Arena E-Stock, palco da grande final da E-Stock.

Ao longo de todo o campeonato, a E-Stock alcançou números expressivos, que reforçam o alcance cada vez maior do automobilismo virtual. Em termos de transmissão, em números coletados antes da Super Final, foram registradas três milhões de impressões, 418 mil visualizações e 126 mil horas de exibição. Nas redes sociais, a categoria já obteve um milhão de impressões, com 400 mil visualizações de vídeo.

A E-Stock impactou grande público e ‘furou a bolha’ do AV ao promover ativações em acontecimentos de relevância para o público jovem como a Só Track Boa, um dos maiores eventos de música eletrônica do Brasil, com presença de 60 mil pessoas em São Paulo e Belo Horizonte, além de ativação em loja da Vivo, no Morumbi Shopping, na capital paulista, além de promover a Super Final presencial diante de grande público no Autódromo de Interlagos.

E-Stock, temporada 2024

Super Final, Autódromo de Interlagos, Arena E-Stock

Categoria PRO

1º – Neto Nascimento (Begutan Racing/Toyota Corolla), 18 voltas

2º – Emanuel Santos (AC7e-Racing Team/Chevrolet Cruze), a 0s061

3º – Slan Santos (W2 E-ProGP/Chevrolet Cruze), a 0s643

4º – Victor Tieri (Lobo Racing/Chevrolet Cruze), a 0s876

5º – Henrique Pettinari (AC7 e-Racing Team/Chevrolet Cruze), a 3s317

6º – Jackson Rezende (Delinte eSports by TK/Toyota Corolla), a 8s205

7º – Victor Miranda (Delinte eSports by TK/Toyota Corolla), a 37s452

8º – Pedro Picanço (AC7 e-Racing Team/Toyota Corolla), a 1 volta

9º – Ralph Benitez (Delinte eSports by TK/Toyota Corolla), a 8 voltas

10º – Leandro Werle (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 15 voltas

Volta mais rápida: Henrique Pettinari, 1min40s111, volta 2

Categoria AM

1º – Gabriel Felipe (Oak Racing Team/Toyota Corolla), 18 voltas

2º – Carlos Erwig (MW GP/Chevrolet Cruze), a 0s505

3º – Gelson Xavier (HUB Racing/Toyota Corolla), a 1s878

4º – João Pessatto (Union Esports/Chevrolet Cruze), a 4s048

5º – André da Croce (Union Esports/Chevrolet Cruze), a 4s991

6º – Leonardo Imolesi (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 11s748

7º – Bruno Campos (HUB Racing/Toyota Corolla), a 12s653

8º – Felipe Pagni (Track Friends/Chevrolet Cruze), a 28s232

9º – Augusto Griebel (Titan Racing Team/Toyota Corolla), a 1 volta

10º – Felipe Mota (AC7 e-Racing Team/Toyota Corolla), a 7 voltas

Volta mais rápida: Felipe Mota, 1min40s680, volta 2