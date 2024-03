Nogueirenses disputam maior evento de Judô da América Latina

15ª Copa São Paulo reuniu mais de 5 mil atletas em São Bernardo do Campo

O Projeto Judô Esporte Social, mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, participou da 15ª edição da Copa São Paulo, considerado o maior campeonato da América Latina. O evento foi realizado em São Bernardo do Campo e reuniu mais de 5 mil atletas de mais de 300 equipes, incluindo Associações e Clubes.

“A Copa São Paulo reúne os melhores judocas do Brasil. Além de garantir vaga para a fase final do Campeonato Paulista, o evento atrai muitos atletas de outros estados pelo alto nível técnico”, explica o professor Rodolpho Lavoura.

O destaque foi para Lucas Silva Santos, da categoria Sub 11 leve. Ele venceu 3 lutas para chegar na semifinal. Nessa fase, o nogueirense foi derrotado pelo adversário de Araçatuba. Na repescagem, Lucas venceu o judoca da Capital e ficou com a medalha de bronze.

“A Copa SP é composta por muitos atletas de nível excelente e que figuram no topo do judô brasileiro. Estar entre esses atletas é um grande orgulho, além de uma excelente oportunidade de aprender e evoluir”, comemora o professor Lucas Vieira.

MAIS DESTAQUES

Outros bons resultados foram conquistados pelos atletas Vitória Yoshinaga (5º lugar – Sub 15 pesado), Iago Araujo (5º lugar – Sub 18 leve), Miguel Sena (7º lugar -Sub 18 médio) e Vinícius Mauro (7º lugar – Sub 18 pesado).

“Mesmo sem tantas medalhas, estamos felizes com o desempenho de nossos judocas. Todos foram extremamente competitivos, gerando muitas dificuldades para seus adversários”, completa o professor Vieira.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O próximo compromisso da delegação de judô nogueirense será o Inter Regional Sub 18 e Sub 21, no dia 13 de abril, em Hortolândia.

“Figurar entre os melhores sempre é nosso objetivo no esporte. Em nome de toda a Administração, parabenizo a todos os judocas que participaram desse evento gigantesco que é a Copa São Paulo de Judô”, comenta o secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues.