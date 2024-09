Noite de Abertura da VIII Expo Engenheiro Agita o Centro de Exposições João Cardoso

A VIII Expo Engenheiro começou com muita energia na noite de sexta-feira, 13 de setembro, no Centro de Exposições João Cardoso, em Engenheiro Coelho. O evento, que é um dos mais esperados da região, abriu suas portas com uma cerimônia oficial que contornou com autoridades locais e organizadores.

Após a abertura, a adrenalina tomou conta do público com as emocionantes montarias em passeios, uma das atrações mais aguardadas da noite. A arena ficou lotada com espectadores vibrando a cada queda e superação dos competidores.

Na sequência, o palco principal da festa foi inaugurado com a apresentação de Barões da Pisadinha, que agitou o público ao som de seus maiores sucessos, como “Recairei”, “Esquema Preferido” e “Basta Você Me Ligar”. A banda não deixou ninguém parado, e a noite se estendeu em um clima de festa e muita animação.

Fotos Milica Fotografia

Confira AQUI