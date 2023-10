NOITE DE PREMIAÇÕES DO 13º CONCURSO LITERÁRIO ‘ORLANDO BRONZATTO ‘PINTACA’

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu na noite de quinta-feira (5), no teatro do Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, a cerimônia de premiação do 13° Concurso Literário “Orlando Bronzatto” o (Pintaca), que neste ano de 2023, recebeu a inscrição de 616 contos de várias regiões do Brasil, nas categorias infantil, juvenil e adulta. O concurso foi realizado pela pasta da Cultura, com o apoio do Conselho Gestor da Biblioteca, a equipe da Biblioteca Pública Municipal, Família Bronzatto e todos os jurados. A

Com a presença do Secretário de Cultura e Turismo, Luiz Henrique Dalbo; da escritora, historiadora e filha de Orlando Bronzatto, Rosana Bronzatto; e do prefeito Paulo Silva, além de demais convidados e o público em geral, o evento desta quinta-feira foi aberto com apresentação da Cena “Terapia Divina“, pelo grupo Santa Cena Cia. de Teatro. Durante o evento, o público também pode conferiar a participação dos assistidos do Projeto Maguila.

Também estiveram na cerimônia os jurados José Guilherme Pimentel Joaquim, professor e mestre em Estudos Literários pela UFSCAR (categorias infantil e juvenil); e João Pedro Ricaldes dos Santos e Adilson Martins (categoria Adulto). João Pedro é graduado em História pela Unicamp, com especialização em História da Arte pela Escola do Masp. É responsável pelo Projeto Humanarte, aprovado pelo Ministério da Cultura(Lei Rouanet,2008). É o Presidente do Conselho Gestor da Biblioteca. Adilson Martins é historiador formado pela PUC Campinas, autor da exposição “Imagens do interior: caminhos da nossa juventude”, sobre a Estrada de Ferro Mogiana, e amante da literatura e revisor de livros.

Para cada categoria, a Secretaria de Cultura e Turismo chamou uma aluna do curso de teatro ministrado pela pasta no Centro Cultural para fazer a leitura do conto vencedor. Uma dessas alunas foi Carolina Bronzatto Pinheiro, do curso de teatro infantil. Ela é neta do patrono Orlando Bronzatto. Na ocasião, ela apresentou o conto ao lado dos alunos do grupo de teatro, sob orientação do professor Miguel Rosa. Vale ressaltar que todos os premiados – 1º, 2º e 3º colocado de cada categoria – por residirem em cidades distantes de Mogi Mirim, foram representados na ocasião.

A cerimônia reservou um momento para homenagear Orlando Bronzatto. Primeiro, foi exibido um vídeo que retratou um pouco da história do patrono do concurso. Depois, o prefeito Paulo Silva entregou um mimo a Graziete Bronzatto Pinheiro e Carolina Bronzatto Pinheiro, filha e neta de Pintaca, respectivamente, representando a família Bronzato. O evento foi encerrado com a apresentação do Projeto Maguila.

PREMIADOS

Categoria infantil

3º Colocado – Prêmio de R$ 200,00 + troféu

Título: A Culpa é do Celular

Nome: Lorena dos Santos César

Pseudônimo: Japinha

Escola: Escola Municipal Selvino Damian Preve

Cidade: Santa Carmem/MT

2º Colocado – Prêmio de R$ 300,00 + Toféu

Título: Babi A Borboleta

Nome: Ana Beatriz do Carmo Alexandre

Pseudônimo: Babi-Babi

Cidade: São Paulo/SP

1º Colocado – Prêmio de R$ 400,00 + troféu

Título: A maldição de Jeannely Ruthdock Liberty

Nome: Valentina Altran Penna

Pseudônimo: Fadada Marinha

Escola: EMEF Frei Francisco de Mont Alverne

Cidade: São Paulo/SP

Categoria Juvenil

3º Colocado – Prêmio de R$ 200,00 + Troféu

Título: A pirâmide

Nome: Paulo Sérgio Cavalcanti Galvão

Pseudônimo: P.S Lover

Escola: Setor Oeste (Cemso)

Cidade: Brasília/DF

2º Colocado – Prêmio de R$ 300,00 + Troféu

Título: O Arrecife

Nome: Miguel da Ponte Montenegro

Pseudônimo: Astrogildo

Escola: Leonardo da Vinci

Cidade: Brasília/DF

1º Colocado – Prêmio de R$ 400,00 + Troféu

Título: O dragão azul

Nome: Clara Silveira Dunand

Pseudônimo: Kari Yahji

Escola: Colégio Opção

Cidade: São José dos Campos

Categoria Adulto

3º Colocado – Prêmio de R$ 200,00 + Troféu

Título: O fruto do demo

Nome: Michael Hubner Passos Ferreira

Pseudônimo: Amarildo Reis

Cidade: Belo Horizonte/MG

2º Colocado – Prêmio de R$ 300,00 + Troféu

Título: Á Beira do Rio

Nome: Márcio Benjamim Costa Ribeiro

Pseudônimo: Eugênio de Souza

Cidade: Natal/RN

1º Colocado – Prêmio de R$ 400,00 + Troféu

Título: As Plumas

Nome: Lucas Jerzy Portela

Pseudônimo: Grotowisky

Cidade: Salvador/BA