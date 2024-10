Nota oficial do departamento de esportes de Santo Antônio de Posse: Campeonato de Futebol Society confirmado

A Secretaria de Esportes de Santo Antônio de Posse divulgou na tarde de hoje uma nota oficial em que se retrata sobre o comunicado anterior a respeito do cancelamento do Campeonato de Futebol Society. “Gostaríamos de nos retratar em relação ao comunicado anterior sobre o cancelamento do campeonato de futebol society. Após nova análise, informamos que o evento acontecerá normalmente, conforme previsto. Agradecemos a compreensão de todos e contamos com a participação de todos os envolvidos.”

Além disso, o departamento confirmou que “a reunião de planejamento será realizada no dia 16/10/2024, às 19 horas, no Departamento de Esportes, localizado no ginásio.” O apoio da comunidade e dos envolvidos será fundamental para o sucesso do campeonato.