Nova empresa de ônibus começa a rodar sábado com passagem gratuita

Veículos do Consórcio Mobilidade Paulínia, formado pelas empresas Terra Auto Viação e Rápido Sumaré, têm o nome fantasia Mov Paulínia

OConsórcio Mobilidade Paulínia, formado pelas empresas Terra Auto Viação Transportes Ltda e Rápido Sumaré Ltda, começa neste sábado (26) a operar o transporte municipal coletivo urbano de Paulínia. Somente neste primeiro dia e domingo (27), a passagem, que continuará custando R$ 1 na catraca, será gratuita.

Os ônibus rodarão com o nome fantasia Mov Paulínia e continuarão também com a cor verde da Terra. O Consórcio Mobilidade Paulínia assume o transporte municipal coletivo urbano após sucessivos contratos emergenciais firmados nos últimos dois anos entre a Prefeitura e a Terra e sete meses depois de ter sido homologado vencedor da licitação pública para o setor.

As informações sobre os horários dos ônibus e itinerários das linhas podem ser consultadas no site www.movpaulinia.com.br ou no aplicativo Mov Paulínia, que poderá ser baixado de forma gratuita e está disponível nas plataformas iOS e Android. “Com este aplicativo, o passageiro poderá acompanhar a movimentação de todos os ônibus de Paulínia em tempo real”, anunciou a Prefeitura.

A nova concessionário do transporte municipal ficará em Paulínia pelos próximos 10 anos, com a possibilidade de o contrato ser prorrogado pelo mesmo período. No ano passado, o governo estimou o valor do contrato de 10 anos em R$ 268,9 milhões, mantendo a passagem a R$ 1 na catraca e o subsidio de R$ 2,82 pago por passageiro pela Prefeitura ao consórcio. A empresa deu cerca de R$ 7 milhões ao Município para ficar com o serviço.

A Terra era até sexta-feira (25) a concessionária do serviço de transporte municipal coletivo urbano e rural de passageiros da cidade de Paulínia. A empresa entrou no município em janeiro de 2020 e se manteve até então por meio de sucessivos contratos emergenciais. A Rápido Sumaré também já possui contrato com a Prefeitura de Paulínia e atua no transporte escolar de estudantes e universitários.

Frota

A nova frota recebeu um investimento de R$ 33,6 milhões por parte da nova concessionária, segundo a Prefeitura. Os novos ônibus têm ar-condicionado, wi-fi grátis, tomadas com entrada USB para carregamento de celulares, biometria facial, monitoramento por GPS, aplicativo Mov Paulínia – no qual o usuário acompanha o horário do seu ônibus em tempo real – e contam com 100% de acessibilidade.

“Os usuários também contarão com integração temporal de 40 minutos, o que resultará em maior economia. Além de novos ônibus, a Mov também investiu em melhorias na comunicação visual do Rodoshopping Paulínia”, destacou a Prefeitura. O evento para apresentação da nova frota, que conta com 56 veículos zero quilômetro, foi realizado sexta-feira, no estacionamento da Prefeitura.

Sofrimento

“Sei que a nossa população tem sofrido até hoje (sexta-feira) com o transporte atual, mas quero dizer que não fui omisso e que fiz tudo o que podia diante da legalidade para que a empresa (Terra Auto Viação Transportes Ltda) melhorasse”, afirmou o prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL).

O presidente-diretor da Mov Paulínia, Belarmino Ascenção Marta, disse que os ônibus de Paulínia são os primeiros da Região Metropolitana de Campinas (RMC) a contar com carroceria Caio Apache VIP V e chassi Mercedes-Benz OF-1724 e OF-1721 e também com muita tecnologia embarcada. “O objetivo da Mov é prestar um serviço de excelência para a população”, afirmou.

Créditos

A partir de segunda-feira (28), a passagem voltará a ser cobrada R$ 1 na catraca. “Os cartões atuais, enquanto não forem substituídos pelos da Mov Paulínia, poderão ser utilizados em nossos validadores sem qualquer problema para os clientes”, garantiu o diretor de Comunicação da Mov Paulínia, Paulo Barddal. “Gradativamente, os bilhetes eletrônicos atuais serão substituídos pelos cartões inteligentes da Mov. O cronograma de substituição desses cartões terá ampla divulgação junto à população usuária do transporte.”

A recarga de créditos para os cartões e o atendimento aos usuários continuarão no Rodoshopping Paulínia, localizado na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.515, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, nos guichês 1 e 2 desse terminal rodoviário.