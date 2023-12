Nova iluminação em LED começa a ser instalada no canteiro central da Avenida Brasil

Nesta segunda-feira, 18 de dezembro, a Administração Municipal começou a instalação de postes curvo duplo com altura para duas luminárias em LED no canteiro central da Avenida Brasil. O trabalho será realizado em duas etapas, sendo a primeira no sentido bairro-centro da altura do condomínio Oreon até a rotatória da Avenida Rodrigo Mazon com a implantação de aproximadamente 40 postes e 80 novos equipamentos.

O serviço neste trecho de uma das mais importantes vias de acesso de Mogi Guaçu está sendo executado pelo Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu). O investimento é de R$ 514 mil e o prazo de conclusão do trabalho é previsto para 25 dias. A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) faz todo o acompanhamento.

O responsável pelo Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura, Jerry Zenari, explicou que os postes curvo possuem duas alturas porque têm potências diferentes, sendo o maior para iluminar a pista de rolagem e o menor a de caminhada. “Conforme compromisso do prefeito Rodrigo Falsetti, estamos modernizando a iluminação das vias de maior fluxo da cidade”, disse ele ao explicar também “que a segunda etapa de instalação dos novos postes na via será finalizada em outro trecho da via após a conclusão da obra das cabeceiras da nova ponte da Avenida Brasil”.

Iluminação

Além do trabalho na Avenida Brasil, é importante destacar que a Prefeitura de Mogi Guaçu vem realizando com frequência o serviço de substituição de lâmpadas convencionais por novos equipamentos em LED em ruas, avenidas, praças, áreas verdes e rotatórias da cidade. Neste caso, o Condesu segue o cronograma estipulado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), que acompanha o trabalho executado.

A ação de troca de lâmpadas convencionais por luminárias em LED já foi realizada nas ruas do Distrito Industrial Mogi Guaçu I e em trecho da Avenida Emília Marchi, na Zona Norte, no entorno do Córrego dos Macacos e ruas da Vila Paraíso, na Zona Sul, Distrito Industrial João Batista Caruso e nos bairros do Jardim Imperial, Jardim Suécia I, Jardim Suécia II, Jardim Califórnia e Jardim Pantanal, na Zona Leste.

Os serviços também foram feitos na Avenida dos Trabalhadores no trecho entre a ponte de ferro e a rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. E nos bairros da Vila Bertioga, Chácaras Alvorada, Jardim Nova Alvorada e Distrito de Martinho Prado Júnior são 100% LED.

“A medida visa melhorar a luminosidade, reduzindo assim o consumo de energia e aumentando a segurança para todos. Investir em iluminação pública é investir em segurança e numa melhor qualidade de vida para os guaçuanos”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Reparos

A população pode solicitar a troca de lâmpadas apagadas ou com funcionamento irregular e ainda relatar os pontos sem iluminação para reparos e substituição de lâmpadas. O atendimento é feito de forma online e a empresa contratada pela Prefeitura. Também é feita a manutenção de cabos rompidos.

Para solicitar o serviço, o cidadão deve informar o endereço do equipamento com problemas durante o processo de abertura do pedido – todos eles, com acompanhamento disponível ao morador por meio de número de protocolo.

O reparo pode ser solicitado pelo telefone 0800 770 5676, das 8h às 18h, ou a qualquer hora do dia pela internet, por meio do site www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços. O trabalho também pode ser solicitado pelos telefones (19) 3851.7017 e 3851.7018.