NOVA JAGUARIÚNA RECEBE MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NESTE FIM DE SEMANA

O bairro Nova Jaguariúna, um dos mais populosos da cidade, será a próxima parada do mutirão da Prefeitura de Jaguariúna contra a dengue. Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, a ação será realizada neste sábado e domingo, dias 1 e 2 de fevereiro, das 8h às 17h.

Segundo a secretaria, os moradores devem colaborar com a ação permitindo a entrada dos agentes de saúde em suas residências. O mutirão tem por objetivo combater os focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, além de chikungunya, zica e febre amarela.

Os agentes realizam visitas aos imóveis para identificar possíveis focos do mosquito e orientam a população sobre as doenças, além de ensinar formas de prevenir o acúmulo de água nos quintais e dentro das casas.

No último fim de semana, no primeiro mutirão contra a dengue do ano, 1.290 imóveis foram visitados pelos agentes de saúde da Prefeitura nos bairros Roseira de Baixo, Roseira de Cima e Cruzeiro do Sul. Outros bairros também serão visitados em breve pelo mutirão.

“Faça a sua parte evitando o acúmulo de objetos nos quintais, verificando e limpando regularmente calhas, ralos e outros possíveis focos do mosquito”, afirma a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria da Conceição de Oliveira Camilo.

Foto: Thiago Carvalho