Novembro Azul Pet alerta tutores sobre a importância da castração precoce e prevenção do câncer de próstata em cães

Ação pode prevenir mais de 90% das doenças prostáticas em cães

Em alusão à campanha Novembro Azul, que incentiva homens a realizarem exames preventivos contra o câncer de próstata, o Novembro Azul Pet surge para conscientizar também os tutores sobre os riscos de doenças prostáticas em cães e gatos. Estudos mostram que a castração precoce, preferencialmente realizada no primeiro ano de vida, pode prevenir mais de 90% das doenças prostáticas em cães, segundo o médico-veterinário Francis Flosi, diretor da Faculdade Qualittas.

17 de novembro: Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata para humanos e pets

O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado em 17 de novembro, também engloba a conscientização sobre a saúde prostática dos pets. “Muitos tutores não sabem que cães e gatos podem desenvolver câncer de próstata e outras doenças prostáticas. A campanha Novembro Azul Pet é uma oportunidade para educá-los sobre a importância de exames regulares”, explica Flosi.

Prevenção e acompanhamento veterinário: um compromisso com a saúde dos pets

Para cães não castrados, Flosi recomenda a realização de ultrassonografia abdominal anual a partir dos seis anos de idade, visando avaliar a próstata e os testículos. “O acompanhamento permite identificar alterações precoces, facilitando um tratamento bem-sucedido e garantindo melhor qualidade de vida ao animal”, destaca.

Sinais de alerta e importância do check-up

Entre os sintomas de câncer de próstata em cães estão lambedura excessiva da área genital, dificuldade em urinar, fezes achatadas e secreções com sangue. “É fundamental que os tutores busquem ajuda veterinária ao perceber qualquer sinal suspeito”, reforça Flosi. Ele ainda destaca a importância dos check-ups regulares, que incluem exames de palpação retal para avaliação detalhada da saúde prostática.

Estilo de vida saudável como aliado

Além dos exames, uma dieta equilibrada e atividade física regular são essenciais para a saúde do sistema imunológico dos pets, colaborando para a prevenção de doenças como o câncer de próstata. “O cuidado com a saúde do animal vai além dos exames, envolve uma rotina de cuidados com alimentação e atividades”, conclui.

A orientação de um veterinário especializado faz a diferença

Contar com o acompanhamento de um médico-veterinário especializado em oncologia é crucial para definir as melhores práticas preventivas e tratamentos personalizados para cada fase da vida do pet.

O Novembro Azul Pet convida tutores a refletirem sobre a importância dos cuidados preventivos e do acompanhamento veterinário para garantir uma vida longa e saudável aos seus animais.

Sobre a Faculdade Qualittas

Há 22 anos,a Faculdade Qualittas é referência nacional em ensino e inovação na Medicina Veterinária, com uma estrutura focada na excelência de seus cursos de Graduação e Pós-Graduação. Atualmente presente em 22 estados e no Distrito Federal, a instituição abriga o maior centro de diagnóstico veterinário do país, localizado em sua sede em São Paulo.

Com uma equipe de professores renomados e uma grade curricular abrangente, que vai desde técnicas avançadas de cirurgia até cuidados com pets exóticos, a Qualittas se destaca por formar profissionais altamente capacitados e preparados para os desafios do mercado veterinário.