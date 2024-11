Novembro Azul: Saúde de Holambra faz campanha voltada aos homens para incentivar a realização de exames preventivos

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra promoverá entre os dias 6 e 29 de novembro campanha voltada aos homens da cidade com objetivo de incentivar a procura por exames para o diagnóstico precoce de doenças, em especial o câncer de próstata. A ação faz parte do movimento Novembro Azul.

A população masculina a partir dos 40 anos será estimulada a procurar as unidades básicas de atendimento para realizar exames preventivos de sangue e urina. Para isso, basta apresentar Cartão Cidadão válido e documento pessoal com foto.

“Ao se dirigir até a unidade mais próxima de casa, o morador já irá retirar guia com data e horário para a realização de exames como Hemograma, PSA e Urina. Eles serão colhidos em laboratório realizado na região central da cidade”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.” Em caso de alteração o paciente será encaminhado para consulta médica.”

Ainda segundo o diretor, a rede pública municipal de saúde oferece apoio psicológico, orientação e acompanhamento para pacientes diagnosticados com câncer de próstata. O tratamento, que é de alta complexidade, é realizado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ou em outras unidades de referência do Sistema Único de Saúde (SUS).

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma.