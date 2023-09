Novo caminhão ampliará os serviços de cata galho e resíduos verdes em Cosmópolis

Nesta quinta-feira (31), a Prefeitura de Cosmópolis oficializou a entrega de um caminhão basculante, disponibilizado ao patrimônio público da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA).

O caminhão basculante, conhecido ‘caminhão-caçamba’, marca IVECO ano 2022/2023, foi adquirido em parceria da Prefeitura de Cosmópolis, efetivando a contrapartida para a compra, e a emenda parlamentar do Deputado Federal Carlos Sampaio (PSDB).

A cerimônia de entrega foi realizada na sede da SAMA, conhecida ‘Casa de Agricultura’, oficializada pelo Prefeito Junior Felisbino, recebida as chaves pelo Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Carlos Bandola, acompanhado das equipes técnicas da Secretaria e servidores.

O novo veículo será acoplado a um triturador de galhos, sendo empregado nos trabalhos de coleta e transportes de resíduos verdes, resultantes dos processos de remoção ou poda da vegetação, especialmente plantas e árvores.

Um dos objetivos das triturações dos resíduos, galhos e folhagem, é desenvolver um processo biológico que acelera a decomposição do material orgânico, consequentemente, reutilizados para enriquecer o solo para agricultura e jardinagem municipal.

O caminhão reforçará a frota municipal, sobretudo os serviços prestados de limpeza nos setores urbanos e rurais, contribuindo para maior comodidade a população, e principalmente pela sustentabilidade do meio ambiente.