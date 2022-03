NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA TOMA POSSE

O novo Conselho Municipal de Assistência Social de Jaguariúna tomou posse nesta segunda-feira, dia 21 de março, para o biênio 2022/2024. Os novos integrantes do colegiado assinaram o termo de posse em cerimônia realizada no Paço Municipal, com as presenças do prefeito Gustavo Reis, da vice-prefeita e secretária municipal de Meio Ambiente, Rita Bergamasco, e da Secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun.

O Conselho, criado pela Lei Municipal nº 2.089, de 15 de março de 2012, é composto por 12 titulares e seus respectivos suplentes, com mandato de dois anos, sendo os representados paritariamente entre Poder Público e Sociedade Civil Organizada (Confira a relação completa das integrantes abaixo).

O Conselho tem como finalidade discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais estatais e não estatais no município.

“Nós temos que garantir os direitos sociais, sobretudo nesse período em que a sociedade foi fortemente impactada pela pandemia. O conselho ajuda o município a implementar políticas públicas para minimizar essa demanda. Contem com o apoio da Secretaria de Assistência Social. Parabéns a todos”, disse a secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun.

“A política de assistência social é extremamente importante porque a gente acolhe aquelas pessoas que já não têm mais para onde ir, pessoas que estão realmente em situação muito vulnerável. Por isso quero ressaltar o grande apoio da Administração de Jaguariúna para a área social”, disse a vice-prefeita Rita Bergamasco, também secretária de Meio Ambiente.

A primeira reunião do novo conselho foi marcada para o dia 5 de abril, às 9h30, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Júlia Bueno, 191, no Centro. Os telefones para contato são: (19) 3837-3311 e 3867-3935.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Representantes da Sociedade Civil Organizada

a-) Usuários ou organizações da assistência Social

Titulares:

Eulina Castro Novaes

Sônia Maria Beraldo

b-)Entidades e organizações de assistência social

Titulares:

Nelson Roberto Patrocínio da Silva

Caroline Ariane Bernardes

Suplente:

Ana Letícia Albani Franco

c-) Trabalhadores da Assistência Social

Titulares:

Caroline Coimbra Jarniac

Maria Geovana de Freitas

Suplente:

Otavio Antoniacci Junior

d-) Suplentes – Usuários ou organizações da assistência Social

Nair Gomes de Oliveira

Sylvia Helena da Silva Queiroz

Representantes do Poder Público

Secretaria de Assistência Social

Titular: Maria Luiza Amorim Silva Peres

Suplente: Maria Madalena da Silva Amaral

Secretaria de Educação

Titular: Edgar Francisco Maldonado Soares

Suplente: Ely Cristina de Almeida Godoy

Secretaria de Saúde

Titular: Lilian Cristina Canela Cioffetti

Suplente: Luciana Maria Boccardo Burini

Secretaria de Negócios Jurídicos

Titular: Douglas Lucas de Souza

Suplente: Rafaela Catão Pires Bergamasco

Secretaria de Planejamento

Titular: Carlos Eduardo Mathiuzzo

Suplente: Isabela Toledo Catão

Secretaria de Desenvolvimento Econômico E Social

Titular: Júlio César Ferreira da Silva

Suplente: Talita Helena da Costa Postali

Secretária Executiva do Conselho

Bianca Bergo Lala