Novo estudo sobre mercado Salesforce reforça avanço do movimento Low-Code/No Code

As empresas estão cada vez mais à procura de profissionais qualificados para auxiliar a implementação e otimização das soluções Salesforce. Juntamente, o mercado de desenvolvimento Low-Code/No Code vem avançando, visando suprir a falta de profissionais, justamente pela possibilidade de desenvolver aplicações sem uso de codificação. É o que destaca a nova edição de 2022 do estudo ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners para o Brasil, produzido e divulgado pela TGT Consult.

“O mercado vem se consolidando com várias empresas menores sendo adquiridas por empresas maiores. Muitas tinham nenhuma ou uma mínima participação no mercado Salesforce. Isto tem gerado certa apreensão no mercado, gerando preocupação, principalmente com relação aos custos dos serviços. Custos que já vêm aumentando por conta da falta de profissionais qualificados no mercado, mas agora, por conta da redução da quantidade de parceiros especializados em serviços de implementação e manutenção dos ambientes Salesforce”, destaca Mauricio Ohtani, analista líder da TGT Consult/ISG e autor do estudo.

Segundo o relatório, as organizações estão cada vez mais dependentes de softwares para desempenhar funções críticas nas empresas, fortalecendo a imagem da Salesforce como uma das mais relevantes plataformas de gestão de clientes no mundo a oferecer o modelo de Software-as-a-Service (SaaS). A recente aquisição das plataformas Slack e Tableau pela Salesforce permitiram que a companhia atendesse o interesse das organizações por soluções integradas em suas matrizes. Na metade de 2021, a empresa apresentou novas ferramentas para ajudar os usuários a desenvolver aplicativos low-code, alinhada com os anseios das organizações numa transformação digital que seja rápida e de baixo custo, como explica o autor.

“Além da carteira de clientes, as empresas adquiridas entregaram um valor considerável de recursos prontos, profissionais qualificados e certificados, reforçando a proposta de valor em capital humano”, comenta o autor com relação às fusões e aquisições. “O Slack-First Customer 360 é o resultado das primeiras integrações voltadas a atender um público que ainda não se sente preparado para navegar num mundo híbrido, com trabalho remoto e o local, viabilizando a comunicação, colaboração e ações com base nas informações integradas da companhia”.

De acordo com o relatório, as empresas brasileiras enfrentam uma necessidade crescente de resiliência e continuidade dos negócios para responder rapidamente a grandes mudanças de cenário, como a pandemia, tendo a necessidade de centralizar dados e insights e tratá-los como recursos estratégicos para avaliar ameaças e oportunidades.

O relatório ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners 2022 para o Brasil avalia a capacidade de 24 fornecedores em seis quadrantes: Multi-Cloud Implementation & Integration Services, Implementation Services for Core Clouds Midmarket, Implementation Services for Marketing Cloud, Managed Application Services for Large Enterprises, Managed Application Services for Midmarket e Implementation Services for Analytics Solution.

O relatório nomeia Accenture e Everymind como Líderes em todos os seis quadrantes. Ele nomeia a [ kolekto ] tecnologia como líder em cinco quadrantes e a Capgemini, a Deloitte Digital e a Wings IT como Líderes em quatro quadrantes cada. Nèscara, TOPi e Wipro são nomeadas como Líderes em dois quadrantes cada, e match.mt e PwC são nomeadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Capgemini e a Wings IT são nomeadas como Rising Stars – empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição da ISG – em dois quadrantes cada uma. JFOX e TOPi são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis nas páginas das empresas Cadastra e Everymind.

O relatório ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners 2022 para o Brasil está disponível aos assinantes ou para compra única página.

https://www.tgt.com.br/isg-provider-lens-salesforce-ecosystem-partners-brazil-2022/