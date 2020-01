JP – Novos integrantes do Conselho Tutelar de Santo Antônio de Posse tomam posse

Na última sexta-feira, dia 10 de janeiro, foram diplomados e empossados os novos integrantes do Conselho Tutelar de Santo Antônio de Posse. A cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores do município e contou com a presença do prefeito municipal, da vice-prefeita e de membros da equipe de governo.

Foram empossados para função e atuarão durante a gestão 2020-2024, os eleitos Fernanda Turolla, Lu Mota, Cibele Toledo, Viviane Inaba e Leonardo Marcelino. A função de conselheiro tutelar é garantir os direitos de crianças e adolescentes, em situações de negligência dos responsáveis, violência física, emocional e sexual.

Anterior a posse, os conselheiros eleitos, titulares e suplentes, participaram de uma capacitação específica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos dias 7 e 9 de janeiro.