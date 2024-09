Núcleo Nascedouro apresenta espetáculo de dança para bebês com entrada gratuita

Quem pode imaginar quanta afetividade cabe em uma brincadeira? O Núcleo Nascedouro tem a resposta na ponta da língua e traz ao exigente público de bebês (isso mesmo!) o espetáculo de dança Pinhé… e Outras Formas de Abraço. A montagem, destinada à novíssima geração, será apresentada no dia 21 de setembro, sábado, às 16h, no Espaço Dançaberta, em Barão Geraldo, Campinas. A entrada é gratuita.

Da concepção cênica ao figurino, passando por todos os elementos criativos, o espetáculo convida o público a entrar em cena, inspirado pelos movimentos de brincadeiras populares. O figurino, composto por macacões em tons terrosos, foi inspirado pela coloração aquecida dos quintais e escolhido por ser uma peça de roupa sem gênero e sem faixa etária definida.

A iluminação, por sua vez, destaca a tridimensionalidade dos corpos e objetos. Os efeitos atmosféricos se inspiram no cotidiano, refletindo as tonalidades das manhãs ensolaradas, passando pelo entardecer até a luz íntima e aconchegante do ambiente familiar. A trilha sonora se soma à dança, oferecendo sons que dialogam com a delicadeza dos gestos e o afeto dos abraços.

Cultura da infância

Para a criação de Pinhé…, o coletivo mergulhou em diversas brincadeiras da Cultura da Infância, “principalmente brincadeiras de mãos e desafios rítmicos, como ‘Parara-parati’ e ‘Pinhé’, que deu nome ao espetáculo e, por fazer alusão ao gavião-pinhé, também inspirou os movimentos de pássaros, voos e vento nas cenas”, destaca Letícia Michelani, uma das bailarinas e fundadora do Nascedouro.

“Além disso”, acrescenta Letícia, “estudamos diversas fontes teórico-práticas, investigando expansões e recolhimentos, interações entre os corpos e deles com o mundo, como colos, carregamentos, abraços e gestos característicos da infância, recolhidos a partir de observação e memória”.

Para Letícia, “o objetivo do espetáculo é proporcionar uma vivência em dança para todos, especialmente para bebês, crianças pequenas e suas famílias ou cuidadores, convidando-os a celebrar os vínculos entre pequenos e crescidos e a descobrir diferentes formas de como nos conectamos uns aos outros”.

Resgatando brincadeiras tradicionais, com interação, movimento e sonoridades da Cultura Popular, o espetáculo conecta o público adulto à identidade brasileira, aos quintais, à natureza, ao cotidiano simples e ao afeto entre gerações.

O espetáculo Pinhé… e Outras Formas de Abraço faz parte do projeto “Espaço Dançaberta”: é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Programa de Ação Cultural – ProAC e Grupo Dançaberta.

Núcleo Nascedouro

O Núcleo Nascedouro é um grupo de pesquisa e criação em dança para e com bebês, crianças pequenas e suas famílias/cuidadores. É composto pelas artistas, educadoras e pesquisadoras Bibiana Marques, Letícia Michelani e Wanessa Di Guimarães, todas residentes e atuantes em Campinas (SP).

O Núcleo investiga as possibilidades de criação em dança, considerando as especificidades motoras, expressivas, comunicativas, apreciativas, sensíveis e poéticas da infância, fase em que as crianças estão imersas nas descobertas e encantos pelo mundo. Para além dos pequeninos, o Núcleo vê os adultos responsáveis pelas crianças como participantes importantes da ação artística, fruidores e não apenas acompanhantes.

Assim, o Núcleo defende uma concepção artística que busca alcançar todas as faixas etárias, assumindo o palco como um lugar de partilha, onde as cenas possuem estrutura e roteiro, mas são abertas às contribuições da plateia, respeitando e evidenciando a espontaneidade, o imprevisível, a multiplicidade e a autenticidade dos presentes, em especial dos bebês e crianças.

O grupo já participou de ações formativas no 4º Festival de Arte e Cultura – Ocupa Vila (2023), com a Oficina Dança para e com bebês e seus cuidadores. Além disso, Pinhé… e Outras Formas de Abraço é o primeiro espetáculo do Núcleo, produzido e realizado de forma independente, com pré-estreias em outubro e novembro de 2023 no Centro Cultural Casarão, em Campinas (SP).

Ficha técnica

Direção compartilhada: Núcleo Nascedouro.

Criação e interpretação: Bibiana Marques, Letícia Michelani e Wanessa Di Guimarães.

Trilha sonora: Luciana Viana e Eddy Andrade.

Música final: composição de Wanessa Di Guimarães, gravada.

Operação de som: Cova Mariá.

Concepção de Iluminação: Wanessa Di Guimarães.

Técnica e operação de luz: Presto Kowask.

Figurino: Nour Koeder.

Adereços cênicos: Núcleo Nascedouro.

Serviço

Espetáculo: Pinhé… e Outras Formas de Abraço.

Com: Núcleo Nascedouro.

Quando: 21 de setembro de 2024, sábado, às 16h.

Onde: Espaço Dançaberta. Rua Francisco de Barros Filho, 16a, Barão Geraldo, Campinas, SP.

Classificação: livre.

Público-alvo: bebês de 0 a 3 anos e seus responsáveis.

Entrada gratuita.

Duração: 30 minutos.

Acessibilidade: intérprete de Libras.