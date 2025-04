Grupo Primavera reúne 60 jogadores em torneio solidário de Beach Tennis

Imagem Ilustrativa

Recursos arrecadados pelo evento irão auxiliar na manutenção dos projetos sociais da instituição; evento será no sábado, dia 12 de abril, em Paulínia

O Grupo Primavera realiza, pela primeira vez, um torneio solidário de Beach Tennis que une o esporte e a responsabilidade social. O evento beneficente acontecerá no dia 12 de abril, sábado, no Sunset Beach Club, em Paulínia, e deverá reunir 60 jogadores e seus convidados em prol dos projetos sociais do Primavera, que oferecem educação e oportunidades para crianças, adolescentes e suas famílias.

As inscrições e convites custam R$ 120. O torneio começará às 7h com a recepção dos jogadores e café da manhã e, na sequência, terão início os jogos para as categorias Feminino, Masculino B, C e Iniciantes. Ao final, haverá cerimônia de premiação e confraternização com música ao vivo. O evento será realizado graças ao patrocínio da Unimed Campinas e de Regina Rillo e ao apoio da Germânia Chopp, Lemos e Associados, Patrícia Neves e Sunset Beach Club.

“Cada vez mais o Beach Tennis tem conquistado praticantes por sua simplicidade, dinamismo e pelo clima descontraído das partidas. Nosso torneio irá reunir pessoas dispostas a auxiliar a instituição em seus programas de formação destinados a 492 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Somente com engajamento é possível transformar histórias das famílias que contam com nossos projetos de formação”, explica Ruth Maria de Oliveira, gestora executiva do Grupo Primavera.

Sobre o Grupo Primavera

Em 44 anos de existência, a organização social Grupo Primavera atingiu a marca de mais de 12 mil atendidos por meio de seus programas de educação complementar, cultural e profissional, com o objetivo de reduzir os riscos sociais aos quais estão expostos, capacitando-os e trabalhando para torná-los cidadãos ativos na sociedade. Oferece aos atendidos conteúdos pedagógicos inovadores e princípios relevantes como pontualidade, respeito, participação, colaboração, organização, disciplina, iniciativa e empreendedorismo.

A instituição, fundada em 1981, recebe crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos do entorno do Jardim São Marcos. O ingresso no Primavera segue critérios como perfil socioeconômico vulnerável e a necessidade de os atendidos estarem matriculados na rede pública de ensino.

Serviço:

1º Torneio Beach Tennis Grupo Primavera

Data: 12 de abril/sábado, a partir das 7h

Local: Sunset Beach Club – Rua Oshita Sigrist Pongeluppi, 605 – Morumbi, Paulíni

Inscrições pelo link: https://letzplay.me/t/32679

Convites: R$ 120 – inclui participação e camiseta oficial do torneio

Oficina de leitura das crianças atendidas pelo Grupo Primavera

Oficina de artes digitais para crianças atendidas pelo Grupo Primavera