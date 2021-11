Número de novos casos de Covid-19 em Conchal é zero

Levantamento foi apresentado no último boletim epidemiológico publicado pela prefeitura

O município de Conchal (SP), não apresentou nenhum novo caso de Covid-19 na última semana, nem mesmo casos de suspeitas foram registrados.

A informação está no boletim epidemiológico publicado pela prefeitura, através do departamento de saúde do município (Veja abaixo).

Com o avanço da vacinação e consequentemente a queda de casos, o boletim passou a ser publicado apenas uma vez por semana, toda sexta-feira.

Na semana anterior, referente ao dia 05/11 até 12/11, o munícipio contava com três casos monitorados e uma internação em UTI.

Na semana seguinte, referente ao dia 13/11 até 19/11, apenas o caso de internação na UTI ainda consta, porém foi zero o número de confirmações de novos casos os de suspeitas (Veja boletim abaixo).

A paciente que está internado há mais de trinta dias na UTI, no município de Araras, é do sexo masculino, tem 74 anos de idade e segundo informações, não tomou a vacina contra o vírus. A situação clínica do paciente não foi informada pelo setor responsável.

Embora os dados sejam quase animadores, se não fosse pelo fato de ainda existir uma vida em risco, a pandemia ainda não acabou. A população deve continuar se cuidando, mantendo o distanciamento de segurança, utilizando máscara e fazendo a higienização.

Vacinação

Embora a vacinação em Conchal esteja transcorrendo com sucesso, ainda existe um considerável número de pessoas que não compareceram para tomar a segunda dose. Faltam aproximadamente 2.100 pessoas que tomaram a primeira e não retornaram para tomar a segunda, conforme levantamento feito pelo Departamento de Saúde de Conchal.

A população deve ficar atenta às publicações alusivas as datas de vacinação que são publicadas pela prefeitura, em dias que antecedem as aplicações das vacinas.

Via: F5