O aumento dos casos de enxaqueca e o impacto na qualidade de vida: tratamento com topiramato pode ajudar?

Condição neurológica cresce entre adultos e também está associada a estresse, sobrecarga e hábitos de vida desregulados

Cada vez mais, a enxaqueca tem afetado um número crescente de adultos em idade produtiva, impactando diretamente a rotina, o desempenho profissional e o bem-estar. No Brasil, cerca de 34 milhões de pessoas convivem com a condição, o equivalente a quase 17% da população, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT). Em meio a esse cenário, cresce também a discussão sobre estratégias de controle, incluindo o uso de medicamentos preventivos, como o topiramato, especialmente em quadros recorrentes ou mais intensos.

A enxaqueca é uma condição neurológica caracterizada por crises de dor intensa, geralmente pulsante, que podem afetar um ou ambos os lados da cabeça. Diferente de uma dor comum, ela costuma vir acompanhada de outros sintomas que tornam o quadro mais incapacitante.

Entre os principais sinais estão: dor latejante de moderada a forte intensidade, sensibilidade à luz e ao som, náuseas, alterações visuais e dificuldade de concentração. Em alguns casos, há também a chamada aura, com manifestações neurológicas que antecedem ou acompanham a crise.

As crises podem durar de algumas horas a dias e, em quadros crônicos, ocorrer em mais de 15 dias no mês. Esse caráter prolongado ajuda a explicar por que a condição tem impacto direto na qualidade de vida e, muitas vezes, também pode ser desencadeada por diferentes gatilhos ambientais.

Por que a enxaqueca tem aumentado entre adultos?

Embora a enxaqueca seja uma doença com predisposição genética, o avanço dos casos também está fortemente ligado a fatores ambientais, especialmente aqueles relacionados ao estilo de vida contemporâneo.

Entre adultos, a combinação entre pressão profissional, estresse, jornadas extensas de trabalho e dificuldade de descanso tem sido apontada como um dos principais motores desse crescimento. Assim, esses fatores podem desencadear crises intensas em pessoas que já têm tendência hereditária à enxaqueca.

O estresse é considerado um dos gatilhos mais frequentes, sendo relatado por grande parte dos pacientes como fator desencadeante das crises. O cenário se intensifica em contextos de sobrecarga e esgotamento profissional, que têm se tornado mais comuns nos últimos anos.

Dados recentes mostram que a enxaqueca está entre as condições mais incapacitantes em pessoas com menos de 50 anos, faixa etária mais ativa no mercado de trabalho, segundo análises do estudo Global Burden of Disease, que avalia o impacto de doenças no mundo.

Ao mesmo tempo, o avanço de quadros de estresse crônico e burnout ajuda a explicar esse cenário. Também de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, o Brasil está entre os países com maior número de trabalhadores afetados por burnout, condição reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um fenômeno ocupacional relacionado ao estresse crônico no trabalho.

Gatilhos da rotina que favorecem as crises

Os chamados gatilhos são estímulos que aumentam a probabilidade de uma crise de enxaqueca. Eles variam de pessoa para pessoa, mas, entre adultos, costumam estar diretamente ligados à rotina e às condições de vida.

Os gatilhos mais comuns incluem:

● estresse emocional constante;

● privação de sono ou sono irregular;

● alimentação desregulada ou longos períodos em jejum;

● exposição excessiva a telas, luz intensa e ruídos; e

● falta de pausas e sobrecarga de atividades.

Quando esses fatores se repetem de forma frequente, eles afetam o funcionamento do sistema nervoso e aumentam tanto a frequência quanto a intensidade das crises, que podem durar horas ou dias e, em casos de enxaqueca crônica, estender-se por até mais de 15 dias em um mês.

Impactos na qualidade de vida

O impacto da enxaqueca vai além da dor. Crises intensas podem durar dias e impedir a realização de tarefas básicas, levando ao afastamento temporário do trabalho. Mesmo fora dos episódios mais graves, sintomas como fadiga, dificuldade de concentração e sensibilidade a estímulos prejudicam o desempenho. Muitas vezes, pessoas que sofrem com a condição precisam se isolar em ambientes sem luz e ruídos externos.

E é claro que a enxaqueca não afeta apenas o desempenho no trabalho, mas atravessa diferentes aspectos da vida cotidiana. Durante as crises, atividades simples, como estudar, descansar ou até manter uma conversa, podem se tornar difíceis.

Esse impacto se estende também ao descanso. Mesmo fora das crises mais fortes, a recorrência da dor pode comprometer o sono e gerar cansaço constante, criando um ciclo em que o corpo não consegue se recuperar totalmente.

Com isso, a enxaqueca deixa de ser um episódio pontual e passa a comprometer a qualidade de vida de forma contínua, configurando-se como uma condição de saúde que exige atenção e acompanhamento médico, inclusive com abordagem preventiva.

Topiramato e o tratamento preventivo da enxaqueca

Quando as crises são frequentes ou incapacitantes, o tratamento preventivo pode ser indicado. O objetivo é reduzir a frequência, a duração e a intensidade dos episódios, proporcionando maior estabilidade no dia a dia.

Nesse contexto, tratamentos preventivos com medicamentos como o topiramato são frequentemente discutidos por especialistas. A substância atua no sistema nervoso central e pode ajudar a regular a atividade cerebral associada às crises, sendo indicada, em alguns casos, sempre com acompanhamento médico.

Por se tratar de um medicamento de tarja vermelha, o topiramato só pode ser adquirido com prescrição médica. Sua ação está relacionada à regulação da atividade elétrica no cérebro, ajudando a reduzir a excitabilidade dos neurônios e, consequentemente, a diminuir a frequência e a intensidade das crises.

A indicação depende da avaliação individual de cada paciente, considerando o histórico clínico, a recorrência dos episódios e a resposta a outros tratamentos.

Além do uso de medicamentos, em uma camada mais superficial, a adoção de hábitos mais equilibrados, como regular o sono, reduzir o estresse e organizar a rotina, também é considerada parte fundamental do controle da enxaqueca.

Um reflexo do estilo de vida contemporâneo

Os dados indicam que o aumento dos casos de enxaqueca entre adultos, para além de condições genéticas já existentes, também reflete transformações no estilo de vida, marcadas por excesso de demandas, pressão constante e pouco tempo de recuperação e descanso.

São os gatilhos ambientais, como estresse, sobrecarga e privação de sono, que ajudam a explicar a crescente incidência da condição.

É necessário sempre ressaltar que reconhecer os sintomas, entender os fatores de risco e buscar acompanhamento adequado de acordo com cada quadro são passos essenciais para reduzir o impacto das crises e preservar a qualidade de vida.