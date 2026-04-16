Ação educativa leva conhecimento sobre tratamento de água para jovens em Holambra

Atividade promovida pela Águas de Holambra reforça o compromisso com a formação socioambiental dos estudantes

Aproximar o conhecimento técnico do ambiente escolar permite que as novas gerações compreendam a estrutura e a importância do saneamento básico para a saúde pública e para o meio ambiente. Com este objetivo, a equipe de Responsabilidade Social da Águas de Holambra, a convite do Rotary Club da cidade, realizou uma palestra na Escola Estadual Ibrantina Cardona e apresentou aos alunos do curso Técnico em Agronegócio informações detalhadas sobre a atuação da concessionária e o funcionamento do sistema de tratamento de água. O processo foi ilustrado de forma didática por meio de demonstrações práticas conduzidas por Márcia Evangelista, técnica química da concessionária.

“A aprendizagem vai além da sala de aula. A palestra é um momento em que eles também aprendem e conseguem construir conhecimentos”, pontua a coordenadora de Gestão Pedagógica da unidade escolar, Rosemeire Godinho Carvalho. “A temática do saneamento básico é extremamente importante, e são nestes momentos que trazemos para os alunos informações que, às vezes, eles desconheciam”, complementa.

Essa integração entre o conhecimento técnico e a comunidade escolar reflete a diretriz de atuação da concessionária no município. “Nosso trabalho está presente na rotina da cidade, focado no abastecimento de água, na coleta e tratamento do esgoto, com investimentos em infraestrutura e qualidade, mas também em ações educativas de valorização socioambiental. Cuidar da cidade e das pessoas faz parte do nosso propósito”, afirma o diretor-presidente da Águas de Holambra, Daniel Mantovani.

A prática da educação ambiental acompanha a operação diária da Águas de Holambra, com o propósito de criar multiplicadores do conhecimento sobre o funcionamento do sistema de saneamento. Essa abordagem está alinhada às diretrizes do grupo Aegea, do qual a concessionária faz parte.

“Levar esse conhecimento técnico e prático para o ambiente escolar tem uma importância imensa para a formação cidadã e a conscientização dos jovens. Ao explicarmos a complexidade e o valor do saneamento, nós os capacitamos para que compreendam o ciclo da água e se tornem agentes ativos na preservação ambiental dentro de suas próprias comunidades”, destaca o coordenador de Responsabilidade Social da Águas de Holambra, Erlon Avelar.

A mobilização para o encontro partiu do Rotary Club de Holambra. A integrante da associação, Derci Rocha, explica a motivação para o convite feito à concessionária: “O objetivo é plantar sementinhas. As informações compartilhadas foram importantes, vão acrescentar muito na formação, e esperamos que todos tenham absorvido bem o conteúdo”, ressalta.