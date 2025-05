O Ligamento Cruzado em Cães: Como Proceder?

Nesta semana, tivemos que tomar uma decisão definitiva sobre a Luna, nossa paciente que escorregou durante um passeio e começou a mancar. Após a realização de um Raio-X e teste específicos como o “teste de gaveta”, dado como positivo, confirmamos a suspeita de uma lesão no ligamento cruzado cranial (LCCr). Embora o Raio-X não mostre o ligamento diretamente, ele revela o “jogo” cranial da articulação, ou seja, a instabilidade causada pela lesão, o que compromete o funcionamento do joelho. Após essa avaliação, ficou claro que, no caso de Luna, a cirurgia é a melhor opção, pois a lesão é grave o suficiente para que a intervenção seja necessária para restaurar a estabilidade da articulação.

A lesão do ligamento cruzado cranial é uma das principais causas de claudicação (dificuldade para caminhar) em cães, especialmente em cães de porte médio e grande. Quando o ligamento é rompido, a articulação do joelho perde a estabilidade, o que leva a dor intensa e limitação de movimento. Embora a cirurgia não seja necessária em casos de frouxidão ligamentar, quando há ruptura do mesmo, como na Luna, ela é a solução mais eficaz para recuperar a função da articulação e aliviar a dor.

No caso de Luna, optamos pela cirurgia para reparar o ligamento e restaurar a mobilidade da articulação. A cirurgia que será realizada é uma técnica comprovada, como a TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy), que visa corrigir a instabilidade do joelho. Porém, a cirurgia por si só não garante uma recuperação completa. A fisioterapia será uma parte essencial do processo de reabilitação, ajudando a fortalecer os músculos ao redor da articulação, aliviar a dor e melhorar a amplitude de movimento. A Dra. Stefany, nossa fisioterapeuta parceira, explica que a fisioterapia é fundamental para garantir uma recuperação mais rápida e eficaz após a cirurgia.

A fisioterapia ajuda não só no alívio da dor, mas também no fortalecimento da musculatura, o que é um ponto chave para uma boa recuperação pós cirúrgica, e no retorno da mobilidade na articulação afetada. No caso da Luna, com o tratamento cirúrgico, a fisioterapia será crucial para restaurar a força e a mobilidade da perna afetada. O acompanhamento pós-cirúrgico com fisioterapia inclui técnicas como laserterapia, magnetoterapia, ozônioterapia, hidroterapia e exercícios específicos na cinesioterapia para melhorar a função do joelho e evitar a osteoartrite a longo prazo. A Dra. Stefany enfatiza que a fisioterapia ajuda na prevenção de complicações, como a rigidez articular, e acelera o processo de recuperação.

Embora em alguns casos de frouxidão no ligamento cruzado cranial a fisioterapia sozinha possa ser suficiente para a recuperação, no caso de Lun a(ruptura), a combinação de cirurgia e fisioterapia é a melhor opção. Isso garante que a lesão seja corrigida de forma eficaz e que a Luna possa voltar às suas atividades normais o mais rápido possível, sem dor e com maior qualidade de vida. Além disso, a fisioterapia continua sendo importante mesmo após a cirurgia para evitar futuras complicações e promover a saúde das articulações a longo prazo.

Caro leitor, se o seu pet está apresentando sinais de claudicação, mancando ou tendo dificuldades para se mover, é essencial procurar um especialista para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias. A lesão no ligamento cruzado é uma condição comum e, com o tratamento adequado, seu animal pode se recuperar completamente. A Dra. Stefany e eu estamos aqui para ajudar, oferecendo o melhor tratamento, seja cirúrgico ou conservador, e garantindo o acompanhamento contínuo e humanizado no processo de recuperação.

A saúde do seu Pet Amado deve ser sempre uma prioridade. Não deixe de buscar ajuda profissional para garantir que seu animal tenha o tratamento adequado e uma recuperação bem-sucedida. O acompanhamento contínuo e especializado faz toda a diferença para que ele possa voltar a se mover com facilidade e viver uma vida plena e sem dor.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

Buddy Clube de Saúde para Pets Instagram: @planobuddy www.buddyvetclub.com

(19) 99655-4114

Dra. Stefany Cadamuro

Fisioterapia, Acupuntura e Ozonioterapia Veterinária – Mundo à Parte

Instagram: @mundoaparte.jaguariuna

Parceira do Buddy Clube de Saúde para Pets

Contato: 19 998905267