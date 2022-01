“O Lobisomem de Pedra de Fogo” Curta Brasileiro Estreia em Plataforma digital

E no dia 24, Deo vai ao ar “Nos Tempos do Imperador (Globo) e outro grande artista é o Paulo Pioli “ator e humorista da (A Praça é Nossa) que da vida ao Prefeito Junqueira , e na trilha sonora do Lobisomem ,fica por conta do Carlinhos P.o.Box em UMA MISTURA DE SUSPENSE, COMÉDIA E ROMANCE.

No início de 2021, após um insight,escreveu um roteiro, reuniu um grupo de amigos do interior de São Paulo e começaram as reuniões para iniciar as filmagens.

Convidaram o ator e humorista Paulo Pioli da Praça é Nossa para uma participação especial e, por intermédio da assessora Márcia Araújo, o roteiro também chegou nas mãos do ator Déo Garcez que, de imediato, se disponibilizou para participar do filme.

Com o elenco e a equipe escolhidos, a pandemia chegou forte e as restrições começaram a atrapalhar os planos.

Porém, seguindo todos os protocolos, foram iniciadas as filmagens na cidade de Monte Alegre do Sul/SP em fevereiro.

Faltando apenas 4 cenas para finalizar o filme, veio a tal fase roxa e ninguém mais podia sair de casa.

As filmagens só puderam ser finalizadas no mês de agosto e, no dia 21 (dia em que se comemora a morte de Raul Seixas), pontualmente à meia noite, foi gravada a última cena da transformação do Lobisomem no cemitério.

O Lobisomem de Pedra de Fogo é uma mistura de suspense, comédia e romance e estará disponível apenas no site www.zoncine.com.br – com valor especial de lançamento R$ 3,80.

“Com o fechamento dos cinemas e as dificuldades encontradas para disponibilizar nossa obra nas plataformas de streaming, resolvi criar a nossa própria plataforma e oferecer o filme por um preço bem acessível para todos que tiverem interesse em conhecê-lo.” comenta o roteirista e diretor J. Peron.



Sobre o Filme