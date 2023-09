O Maior Festival Sertanejo e de Rodeio do Brasil Começa Sexta em Jaguariúna

Grandes Nomes da Música e a Tradição do Rodeio se Encontram em um Espetáculo Inesquecível

Prepare-se para uma experiência única e emocionante! De 22 a 30 de setembro, a cidade de Jaguariúna, será palco do Jaguariúna Rodeo Festival, um dos eventos mais esperados do ano, que promete combinar o melhor da música sertaneja com a tradição do rodeio em um espetáculo de tirar o fôlego. Localizado no Red Park, na Avenida Antártica, nº 1.530, a festa está pronta para receber você e sua família.

Este ano, o Jaguariúna Rodeo Festival, traz um arranjo imperdível com algumas das maiores estrelas da música nacional e até uma atração internacional surpreendente. A cada noite, os artistas prometem incendiar o palco e fazer com que o público cante e dance até o amanhecer.

Confira a programação:

22.09.2023 – Abertura do festival com as apresentações de Thiaguinho , Henrique & Juliano , Clayton & Romário e a energia contagiante dos Locos DJs .

23.09.2023 – Uma noite inesquecível com a lenda do rock Lynyrd Skynyrd , seguida de Zé Neto & Cristiano , Pedro Sampaio e Ícaro & Gilmar .

29.09.2023 – Prepare-se para uma noite de talento feminino com Ana Castela , seguida da dupla consagrada Bruno & Marrone , Maiara & Maraisa , e o som eletrônico de KVSH & Malifoo .

30.09.2023 – O encerramento do festival será em grande estilo com Jorge & Mateus , Gustavo Mioto , Luan Santana e a batida contagiante de Dennis DJ .

A estrutura do Jaguariúna Rodeo Festival é impecável, garantindo conforto e segurança a todos os visitantes. Os setores disponíveis incluem:

Arena – Pista Premium – Camarote Super Bull – Camarote Open Super Bull -Camarote Brahma

Menores de 18 anos podem participar do evento, desde que sejam acompanhados por um pai ou responsável, com exceção do camarote Brahma e do Camarote Open Super Bull.

Detalhes do Evento

Data e Horário: 22/09/2023 até 30/09/2023 – a partir das 20h

Local: Red Park – Avenida Antártica , n° 1.530 Jaguariuna?SP

O Jaguariúna Rodeo Festival é organizado pela DIVERTI e promete ser uma experiência inesquecível que combina a tradição do rodeio com a energia contagiante da música. Não perca a oportunidade de fazer parte desta história e viver momentos únicos no maior festival sertanejo e de rodeio do Brasil. Prepare-se para uma semana de diversão e emoção no Rodeo Jaguariúna 2023!