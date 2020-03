O que muda na rotina de atendimento dos serviços municipais ao público em Mogi Guaçu

Devido à pandemia do novo coronavírus, os prédios de atendimento do Poder Público Municipal alteraram seus horários de funcionamento visando a segurança da população, diminuindo o número de aglomerações e deslocamento de munícipes pela cidade.

Paço Municipal

Funcionará apenas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 16h. A Prefeitura orienta ao munícipe vá ao Paço Municipal somente em situações de emergência. Telefone para contato: 3851-7000

Secretaria de Comunicação Social

Segue os horários do Paço Municipal e orienta a população que só compareça na Secretaria em caso de urgência. A pasta está atualizando diariamente dados sobre o novo coronavírus e disponibilizou canais para que o munícipe receba informações confiáveis sobre o tema em Mogi Guaçu.

Telegram: https://t.me/coronavirusmogiguacu

Whatsapp: https://mla.bs/ef345d81

Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde continuará funcionando normalmente, mas orienta a população que só procure por serviços em caso de urgência.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde), USFs (Unidades de Saúde da Família) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) funcionarão normalmente, mas pede-se ao munícipe que as procure somente em caso de urgência e emergência.

A campanha nacional de vacinação contra a gripe continuará acontecendo ao longo dos meses de março e abril e novos locais de vacinação serão anunciados.

Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”

As visitas e acompanhamento sofreram alterações por causa do coronavírus. Na Clínica Médica e Oncologia haverá autorização para a entrada de uma única pessoa por dia, das 19h30 às 20h, sendo que é necessário ser maior de 18 anos. Pessoas com mais de 60 anos estão proibidas de realizarem a visita.

Na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) a visita será proibida, sendo que o atendimento à família pelo médico plantonista será das 19h30 às 20h. Será permitido apenas um acompanhante, maior de 18 anos e menor de 60 anos, com troca de horário entre 7h e 19h.

Secretaria de Promoção Social

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que trabalha com grupos, também será suspenso, e as ações nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) serão feitas somente após agendamento.

A Atualização do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e do Bolsa Família foram prorrogadas por mais 120 dias.

Outros serviços, como o Centro Dia do Idoso, Centro Dia do Deficiente, oficinas de qualificação profissional e geração de renda e de inclusão digital foram suspensas.

As OSCs (Organização da Sociedade Civil) parceiras do município e os serviços de acolhimento de idosos, crianças e/ou adolescentes e pessoas em situação de rua também foram orientadas a suspender atividades em grupo, devido ao risco de contágio do coronavírus.

Secretaria de Obras e Viação

Segue os horários de funcionamento do Paço Municipal e orienta a população que só compareça na secretaria em caso de urgência.

A operação tapa-buracos será mantida as segundas, quartas e sextas-feiras. As obras que já iniciaram continuarão sendo executadas normalmente.

Secretaria de Cultura

Todos os eventos e concursos de março e abril estão suspensos. A Biblioteca Municipal “João XXIII” e o Teatro Tupec permanecerão fechados por tempo indeterminado.

Secretaria de Esportes e Turismo

Como medida preventiva, todos os centros esportivos e de lazer permanecerão fechados por tempo indeterminado. Também foram suspensas todas as competições, treinos e aulas programadas para o início deste ano.

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Segue os horários de funcionamento do Paço Municipal e orienta a população que só compareça na secretaria em caso de urgência.

Secretaria de Segurança Pública

Continua funcionando normalmente.

Secretaria da Fazenda

Segue os horários de funcionamento do Paço Municipal e orienta a população que só compareça na secretaria em caso de urgência.

Secretaria dos Negócios Jurídicos

Segue os horários de funcionamento do Paço Municipal e orienta a população que só compareça na secretaria em caso de urgência.

Secretaria de Educação

Todas as aulas estão suspensas até o dia 30 de março. O transporte universitário também está suspenso.

Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Meio Ambiente

Segue os horários do Paço Municipal e orienta a população que só compareça na secretaria em caso de urgência. A doação de mudas está suspensa.

Secretaria de Serviços Municipais

Segue os horários do Paço Municipal e orienta os munícipes que só compareçam na secretaria em caso de urgência. A pasta dará continuidade aos serviços essenciais, como coleta de lixo doméstico, coleta de galhos e entulho e cemitérios.

DRH

Segue os horários do Paço Municipal e orienta aos funcionários públicos que só compareçam no setor em caso de urgência.

Procon

A entidade recomenda a instalação do aplicativo “Fundação Procon SP” ao invés de comparecer na sede. O atendimento presencial é preferencial para pessoas acima de 60 anos.

Cartório de Registro Civil

Estão sendo realizados plantões, das 9h às 13h, somente para registro de certidão e nascimento e certidão de óbito.

Cartório Eleitoral

O atendimento ao público está suspenso até o dia 30 de abril. Alguns serviços estão disponíveis na internet pelo site ter-sp.jus.br.

Transporte Público

A partir da segunda-feira, dia 23, todos os horários do transporte coletivo irão seguir o horário de domingo e, ao invés de cada linha contar com dois ônibus, agora será apenas um.

Buriti Shopping e Boulevard Shopping/Bandeirantes

Estarão fechados por tempo indeterminado, seguindo decreto publicado no dia 21 de março.

Feira Livre

Poderão seguir realizando as feiras apenas as barracas do Hortifruti.

Eventos Religiosos

Fica recomendada a suspensão dos cultos e missas religiosas no Município de Mogi Guaçu.

Comércios não essenciais

Foi decretado que estes devem permanecer fechados até o dia 7 de abril.