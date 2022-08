Obra antienchente é retomada por equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade

Vencidas as etapas de compra e entrega do material, a equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) retomou nesta semana as obras antienchente dos Jardins Santa Terezinha e Santa Cecília, na Zona Leste de Mogi Guaçu. Os serviços foram retomados na Rua Hélio Pereira de Lima, no Jardim Santa Cecília.

“Nesta etapa, nós vamos realizar a instalação dos tubos corrugados nas Ruas Hélio Pereira de Lima e na Antônio de Oliveira, ambas no Jardim Santa Cecília, com o objetivo de diminuir o volume de água que desce em direção ao Jardim Santa Terezinha”, explicou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.

Segundo ele, houve um atraso na retomada da obra por conta de todo o processo licitatório para a compra de material. Depois da finalização dos serviços nas duas ruas do Jardim Santa Cecília, a equipe da SOM voltará para as vielas do Jardim Santa Terezinha, para a conclusão da obra.

“Nós temos como meta a pedido do prefeito Rodrigo Falsetti terminar essa obra que é importante para os moradores daquela região o quanto antes. Infelizmente, enfrentamos alguns obstáculos, mas que foram superados e vamos concluir a obra”, ressaltou.