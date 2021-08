Obra na Avenida Brasil começa a receber asfalto definitivo

Com o avanço na obra para implantação dos coletores e interceptores da rede de esgotos nas duas margens do Córrego Santo Antônio, as vias começam a receber a camada asfáltica definitiva.

Já sem valas abertas nas obras executadas, os trechos da avenida Santo Antônio na altura dos bairros Santa Ana, Santa Cruz e Nova Santa Cruz foram os primeiros a serem finalizados, representando aproximadamente metade dos 3 quilômetros de extensão total da implantação.

Antes da última camada de asfalto, o local tem recebido uma camada de pedras, e, para que seja feita a compactação adequada, é necessário aguardar alguns dias antes da conclusão do asfaltamento.

Sob responsabilidade da Sesamm (Serviços de Saneamento de Mogi Mirim), as obras possibilitarão que Mogi Mirim passe a tratar 95% de seu esgoto, um número muito acima da média entre as cidades paulistas que é, atualmente, de 55,5%.

Dúvidas ou informações adicionais sobre as obras e as interdições podem ser esclarecidas pelo telefone 3806-1184.