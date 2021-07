Obras ampliam capacidade de distribuição de água no Jardim Alvorada

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) concluiu nesta terça-feira, 13 de julho, a obra da nova adutora de água do Jardim Alvorada, investimento que amplia em mais de três vezes a capacidade de distribuição e abastecimento para residências que sofriam constantemente com a falta de pressão na rede em toda a região. Para viabilizar a melhoria, o SAMAE aportou cerca de R$ 250 mil de recursos próprios.

A nova estrutura foi instalada ao longo de 540 metros lineares e consiste na substituição de tubos de 60 mililitros por outros maiores, com capacidade de vazão de 200 mililitros.

De acordo com o superintendente da autarquia, Mário Antonio Zaia, esta é uma obra importante e necessária, pois trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores do bairro, sobretudo em áreas próximas à Rua Antenor Fernandes, ponto com problemas mais críticos.

“A população local sempre reclamou da falta de pressão na rede, o que ocasionava constante falta de água nos imóveis. Com a antiga tubulação, a pressão nesta rua não chegava a 10 metros de coluna d’água e, com isso, a água não tinha força para subir do reservatório para as casas”, explica. “Agora, com essa nova estrutura tubular moderna, vamos ampliar a capacidade de distribuição, garantindo maior volume de água para abastecimento de centenas de imóveis”.

O sistema de fornecimento é realizado pelo reservatório Santa Josefina, localizado na Zona Leste de Mogi Guaçu, que abastece, além do Jardim Alvorada, o bairro Santa Josefina.