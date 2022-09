Obras antienchente nos Jardins Santa Cecília e Santa Terezinha entram em nova fase

A partir da próxima semana, as obras antienchente dos Jardins Santa Terezinha e Santa Cecília, na Zona Leste, entram em nova fase. Isso porque, até o final desta semana a equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) finaliza a interligação da rede de águas pluviais que está em execução no Jardim Santa Cecília.

“Nós estamos fazendo essa interligação com o principal objetivo de diminuir o volume de água que desce em direção ao Santa Terezinha, principalmente nas vias que mais alagam. Depois, voltaremos ao Jardim Santa Terezinha para finalizar os novos ramais lá”, comentou José Antônio Ortiz Bueno, secretário municipal de Obras e Mobilidade.

O trecho a ser concluído recebe tubos corrugados (PEAD), que é capaz de transportar líquidos e gases com grande eficiência para grandes distâncias sem a necessidade de diversas conexões com outros tipos de tubulação. A instalação acontece nas Ruas Hélio Pereira de Lima e na Antônio de Oliveira, ambas no Jardim Santa Cecília.

A partir da próxima semana, equipe da SOM retoma a construção dos novos ramais no Jardim Santa Terezinha, inclusive nas vielas do bairro. “Vamos passar pelas Ruas A, B e C e seguir até a igreja do bairro. Essas são as regiões que sofrem há anos com os alagamentos. Estamos muito otimistas em finalizar essa obra e levar tranquilidade aos moradores”, ressaltou o secretário.

Além da interligação da rede de água pluviais e dos novos ramais, a equipe também irá atuar no alargamento do canal do Jardim Canaã, a fim de evitar que o volume de água da chuva volte para os bairros. “Nós também vamos melhorar o recebimento de água da chuva do lago do Jardim dos Lagos. Tudo isso para evitar novos alagamentos nessas regiões”, concluiu.