Obras da Fase 2 no Laranjeiras são iniciadas

Aguardada por décadas, a implementação de ampla infraestrutura no Parque das Laranjeiras terá prosseguimento na próxima semana com o início das obras destinadas à Fase 2.

Na terça-feira (27), a Secretaria de Suprimentos e Qualidade assinou o contrato com a Constel Construtora e Pavimentação Eirelli e, no mesmo dia, a Secretaria de Obras e Habitação Popular emitiu a ordem de serviço – espécie de autorização para início das atividades.

Com isso, a partir de terça-feira (3) ficam programadas as primeiras de ações de limpeza e preparação da área e, na sequência, serão implementadas as obras de infraestrutura.

Com investimentos de R$ 4.520.227,64, a empresa terá o prazo de até 12 meses para a conclusão do sistema de infraestrutura de mobilidade urbana, englobando uma série de atividades, iniciadas com serviços preliminares para, na sequência, começar o nivelamento do solo, a implementação de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água potável, pavimentação asfáltica, calçadas e sinalização viária.

De acordo com a Pasta, a execução das Fases 1 e 2 de serviços no Parque das Laranjeiras viabilizará toda a infraestrutura que um bairro necessita, desde a rede coleta de água e energia, até o asfaltamento. Ou seja, tudo o que envolve a estrutura viária será implementada no Parque das Laranjeiras.

Nesta fase, as obras de infraestrutura serão destinadas à área margeada pela avenida Milton da Silveira Pedreira – contemplando ao menos sete vias no bairro da zona Leste – local onde está concentrada a maior parte da população residente na área delimitada da Fase 2.

Vias contempladas com infraestrutura na Fase 2 no Parque das Laranjeiras Rua 31 Anilton Silva Rua 26 José Felício Rua 32 A Antonio Ferreti Mellero Rua 33 Francisco Zago Rua 34 Rita da Cunha Claro Agripino Rua 32 B Antonio Ferreti Mellero Rua 35 Francisco Rezende da Costa Rua 38 José Rezende da Mota Total de pavimentação asfáltica Fase 2 Extensão (m): 2.390,79 Área (m²): 20.082,64