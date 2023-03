Obras de implantação de nova galeria de águas pluviais avançam na Zona Sul de Mogi Guaçu

As obras de implantação de uma nova galeria para conter as águas pluviais na região do Jardim Bandeirantes, na Zona Sul de Mogi Guaçu, continuam avançando. O serviço está sendo realizado com recursos próprios da Administração Municipal e é executado por equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).

De acordo com a pasta, a obra repara danos causados pelas chuvas e corrige de forma técnica e adequada o curso das águas pluviais da área e de vias no entorno, que inclui ruas do Jardim Bandeirantes e do Jardim Cristina. A nova galeria será construída até o Córrego dos Macacos, para onde será deslocado o curso das águas pluviais.

Infraestrutura

A nova galeria irá passar por debaixo da Rua Antenor Benedito da Cunha, no Jardim Cristina, via que receberá nova infraestrutura e pavimentação asfáltica. O pacote prevê a melhoria em 16 vias da cidade. A ação busca atender antigas reivindicações da população, além de proporcionar mais condições de mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida para os moradores das regiões que serão beneficiadas.

O serviço já começou pela Rua José Pereira Madruga, no Jardim Esplanada, na Zona Leste de Mogi Guaçu. Todo o trabalho será executado pela Construtora Simoso com o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Depois da Rua José Pereira Madruga, no Jardim Esplanada, as próximas vias contempladas serão a Rua Aires dos Santos, no Jardim Boa Esperança; Rua Antenor Benedito da Cunha, no Jardim Cristina; e Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo, no Jardim Novo I.

Além da nova infraestrutura de pavimentação asfáltica, o serviço inclui ainda a instalação de guias, sarjetas, bueiros e de sinalização de trânsito das 16 vias guaçuanas. O investimento na obra é de R$ 8.150.183.47 e está sendo feito por meio do Programa Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Prefeitura de Mogi Guaçu.

A melhoria de nova infraestrutura de vias irá atingir diversas regiões da cidade, como: os distritos industriais Getúlio Vargas, Getúlio Vargas II e Mogi Guaçu, Vila São Pedro, Jardim Horizonte, Jardim São Luiz, Jardim Jacira, Jardim Boa Esperança, Chácara do Ouro, Jardim Cristina, Jardim Novo I, Jardim Esplanada e Parque Real, este último já teve duas ruas pavimentadas no início de 2023.

Ruas que terão novo pavimento e infraestrutura

Rua Alcides Obali – Vila São Pedro

Rua Barão de Mauá – Parque Industrial Getúlio Vargas

Avenida Honório Orlando Martini – Jardim Horizonte

Rua Manoel Monteiro Gil – Jardim São Luiz

Rua José Arten – Jardim São Luiz

Rua Mário Zanco – Jardim São Luiz

Rua Antônio dos Santos – Jardim Jacira

Rua Aires dos Santos – Jardim Boa Esperança

Rua Marcio Carlim – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Ademar Bombo – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Oswaldo Maximiano – Parque Industrial Getúlio Vargas

Rua José Maria Rangel – Chácara do Ouro

Rua Antenor Bendito da Cunha – Jardim Cristina

Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo – Jardim Novo I

Rua José Pereira Madruga – Jardim Esplanada

Rua José Bueno Ávila – Loteamento Parque Real