Obras de infraestrutura do Loteamento Rineu Martins estão em andamento

As obras de infraestrutura dos 103 lotes de interesse social “Rineu Martins”, localizado no bairro Barão Ataliba Nogueira, foram iniciadas pela Prefeitura no final de janeiro e o trabalho continua em andamento. O investimento é de R$ 877.200,04 de recursos próprios.

O trabalho nesta primeira fase contempla limpeza geral da área de 36.892,80 m², terraplenagem, drenagem de águas pluviais, guia e sarjeta. A execução é da empresa Limpav Terraplenagem e Pavimentação Ltda – EPP, que foi a vencedora do processo de licitação.

Após a conclusão dessa primeira etapa haverá abertura de uma nova licitação para a 2ª fase que contemplará a construção da rede de água e esgoto, iluminação pública e pavimentação.

O prefeito Toninho Bellini destacou que desde o início de 2021 está fazendo gestão junto à Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo para que os lotes sejam transformados em moradias de interesse social. “Estamos pedindo que o Estado insira esse loteamento nos programas de habitação social para que os contemplados recebam não apenas o lote, mas a casa pronta. Enquanto o pedido tramita, estamos preparando toda a infraestrutura necessária”, explicou. Além desse loteamento no Barão, o pedido também engloba mais 35 lotes em Eleutério, no Loteamento Popular José Nazareno de Carvalho. A solicitação está em tramitação no Programa São Paulo Sem Papel.