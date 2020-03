Obras de novo reservatório do SAAE avançam em Itapira

As obras de construção do novo reservatório do SAAE no Setor Santa Bárbara alcançaram nova etapa com a perfuração do solo. O trabalho foi iniciado em novembro do ano passado com a terraplanagem.

O novo reservatório é de concreto, apoiado, com capacidade de 1.250 metros cúbicos, com fundação, base e interligações de tubulações e irá atender o Distrito Industrial Juvenal Leite e, posteriormente, também ajudará no abastecimento do setor Santa Bárbara. A projeção futura é de 14.139 habitantes atendidos.

A obra tem custo de pouco mais de R$ 1 milhão, sendo que R$ 839 mil são repasses da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.