Obras de recuperação do pavimento no período noturno são concluídas com segurança

Serviço realizado entre abril e setembro na Rodovia SP-340 ocorreu sem nenhum tipo de incidente

Priorizar a segurança é uma missão inabalável da Renovias. Não à toa, no último dia 4 de novembro, a concessionária atingiu a marca de 365 dias sem acidentes com afastamento. Em meio às inúmeras ações realizadas durante o ano, costuma chamar a atenção os trabalhos promovidos no período noturno.

Afinal, esta etapa das obras de recuperação do pavimento ocorre entre 22h e 5h, um horário sem iluminação natural. Porém os resultados indicam o sucesso da iniciativa que teve início no ano passado. Não houve nenhum evento com acidente relacionado às obras realizadas no período noturno tanto em 2023 quanto em 2024.

“Tivemos sucesso na realização dos trabalhos noturnos, sem nenhum problema com as equipes terceirizadas, colaboradores e clientes da malha viária da Renovias”, afirmou o Analista de Engenharia de obras, Dárcio Pereira Ferraz. As obras noturnas neste ano começaram em 22 de abril e foram concluídas em 16 de setembro.

Nestes quase cinco meses foram utilizadas 10.560 toneladas de concreto asfáltico (CBUQ), o equivalente a 880 caminhões. Os serviços de recuperação de pavimento e sinalização horizontal ocorreram entre os quilômetros 114 e 172 da Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340) nos sentidos Norte (Interior) e Sul (Capital).

O Gerente de Operações da Renovias, Alberto Correia Junior explicou que a escolha do horário se deu pelo fato de causar menor impacto aos usuários, consequência do tráfego menor neste período. Implícita na equação desenvolvida por bons resultados na obra em si está um resultado sempre prioritário para a Renovias: a segurança de todos os envolvidos.

“Os resultados foram reflexos do planejamento operacional e interlocução com todos os responsáveis, incluindo reuniões para a apresentação da execução da atividade previamente na ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), validações em reuniões com o Policiamento Rodoviário, reuniões com as empresas terceirizadas para validações da sinalização e fechamento de via. Sempre com a participação ativa do nosso pessoal de engenharia, de operações e de segurança do trabalho da Renovias”, frisou Junior.

Durante os serviços, todo o trecho em obras foi devidamente sinalizado e contou com a fiscalização das equipes de inspeção da Renovias e do Policiamento Rodoviário. Outro aspecto importante para uma operação mais segura foi a comunicação. A divulgação ocorreu por meio de faixas ao longo do trecho, PMVs (Painéis de Mensagens Variáveis), entrega de folhetos na praça de pedágio de Jaguariúna e disseminação de informação nos meios de comunicação regionais.

Após o sucesso das ações em 2023 e 2024, a expectativa é de que as obras de recuperação de pavimento em período noturno na malha viária da Renovias sejam retomadas a partir de março do ano que vem. Até lá, os setores responsáveis seguem com o planejamento para que, mais uma vez, a operação ocorra da forma mais segura possível. Afinal, segurança é a condição de existência da Renovias.

