Projeto Auguri, Viva Itália! se apresenta este fim de semana no Festival Italiano de Vinhedo

Apresentações são gratuitas, acontecem no Parque Municipal Jayme Ferragut e contam com acessibilidade comunicacional

Nos dias 4 e 5 de abril, no Parque Municipal Jayme Ferragut, acontece o Festival Italiano de Vinhedo. Na sexta-feira, dia 04, a apresentação será às 19 horas. No sábado, 05, às 18 horas. Todas as apresentações com acessibilidade comunicacional, LIBRAS.

“A apresentação Auguri, Viva Itália! é um pocket show que conta a história dos 150 anos da imigração italiana para nossa região, por meio de danças tradicionais, de acordo com cada região da Itália.”, comenta a professora e coreógrafa Silvia Prado.

Fundado em 2015, o projeto visa manter viva as tradições deixadas pelos imigrantes italianos que contribuíram para a construção e emancipação da cidade de Vinhedo. “Para manter viva as danças tradicionais e suas histórias, atuamos sempre com apresentações abertas para toda a comunidade. Com intérprete de LIBRAS, a proposta é que a profissional atue durante a apresentação de forma que o projeto seja participativo e inclusivo.”, comenta Silvia Prado, mentora do projeto.

O projeto Auguri, Viva Itália! é uma produção do Centro Artístico Silvia Prado, realizado por meio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Vinhedo – PNAB – Política Nacional Aldir Blanc – Edital nº 002/2024.

Na sexta-feira, o Festival começa às 19h e segue até às 22 horas. No Sábado, das 13h às 22h, e domingo das 12h às 19h. Para conferir a programação completa do Festival, clique aqui!

CASP

O Centro Artístico Silvia Prado – CASP atua no ensino técnico profissionalizante em dança e teatro, com excelência. Crianças, jovens e adultos fazem parte do corpo de casting do CASP, que atua no setor cultural há mais de 10 anos. O Centro Artístico já formou jovens que estão no mercado de trabalho dentro do setor cultural e também proporciona o acesso para jovens de baixa renda por meio de bolsas, editais e outras ações.

SERVIÇO

Pocket Show Auguri, Viva Itália!

Dia: 04/04 (sexta) | Horário: 18h | Dia: 05/04 | Horário: 18h | Ingressos: Gratuito

Local: Parque Municipal jayme Ferragut | Estrada da Boiada, S/N – Portal, Vinhedo – SP

Acessibilidade comunicacional: LIBRAS | Acessibilidade arquitetônica: NÃO