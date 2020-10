Obras dos viadutos aceleram e passagens devem ficar prontas neste ano

A construção de dois viadutos que estão no município, um na Emília Marchi Martini e outro entre o Jardim Novo I e o Jardim Novo II, ao lado do SESI, continua acelerada e ambos devem ficar prontos ainda em 2020.

No Jardim Novo II, a concretagem já foi realizada, agora o pavimento da Rua José Ferreira Campos será conformado com o do viaduto e também serão realizados trabalhos de drenagem. Já na Emília Marchi Martini, será feita a concretagem do pavimento e o asfalto da avenida com o do viaduto serão conformados nesta semana.

A Construtora Preserva Engenharia é a responsável pela obra orçada em pouco mais de R$ 10 milhões e com prazo de 14 meses para a entrega. Os recursos foram obtidos junto ao Governo Federal, sem contrapartida do Município. A construção dos viadutos se justifica em razão do número de veículos, estimado em 1.200, que transitam diariamente nos dois locais.