Obras inicia estrutura de base para criação de Areninha Esportiva no Ypê II

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) deu início nesta quinta-feira, dia 28 de julho, a preparação de área institucional na região do Jardim Ypê II para posterior instalação de estrutura esportiva obtida pelo município junto ao Governo do Estado.

O espaço passará a contar com campo de futebol society e uma quadra de basquete 3×3 equipados com iluminação de LED e arquibancada. As obras são parte do projeto Areninhas, que chega a Mogi Guaçu com investimento conquistado pelo prefeito Rodrigo Falsetti e pelo vereador Jéferson Luís a partir de apoio do deputado estadual Rogério Nogueira.

A melhoria ficará localizada em ampla praça entre as ruas Cianorte e Jandaia do Sul. “Digo sempre, como cidadão e educador físico, que o esporte é uma importante ferramenta de formação, de transformação e de oferta de qualidade de vida. Tenho certeza de que a Areninha Esportiva do Ypê II irá contribuir decisivamente para o desenvolvimento e o bem-estar dos moradores dessa localidade”, avaliou o prefeito.

Mais esporte

Além deste novo equipamento, a Prefeitura entregou esta semana melhorias na quadra do Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno. O ginásio recebeu novo piso de alta performance para prática esportiva, pintura, troca de lâmpadas, novos bancos de reservas, traves de futsal e mastros de vôlei.

Com recursos destinados pelo deputado estadual Barros Munhoz, a quadra poliesportiva do Camacho também está em obras. “Um trabalho aguardado há anos pelos esportistas”, comentou Falsetti. O local receberá novo piso, iluminação de LED, reforma do telhado, além de pintura.