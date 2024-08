Obras na Prof. Zeferino Vaz (SP-332) alteram acesso às empresas do bairro Santa Terezinha, em Paulínia, a partir de segunda-feira (26)

Intervenção na pista sentido Cosmópolis é necessária para prosseguimento das obras de implantação de vias marginais na rodovia

O acesso às empresas do bairro Santa Terezinha, em Paulínia, será alterado a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de agosto, para o motorista que trafega na pista Norte (sentido Cosmópolis) da rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332). O desvio, válido até sábado, dia 31, é necessário para o prosseguimento das obras de implantação de vias marginais e requalificação de acessos da rodovia.

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração da rodovia, discutiu previamente o desvio com a Prefeitura de Paulínia e os empreendimentos da região. A região receberá sinalização especial.

Os motoristas devem ficar atentos, uma vez que a entrada e saída do bairro será antecipada e deverá ser feita no km 122, pela rua José Vieira, altura da Bravo Transportes. O principal acesso à região, pelo km 123, ao lado da empresa de Transportes Cavalinho, será reaberto a partir de domingo, dia 1 de setembro.

As marginais

A Prof. Zeferino Vaz terá vias marginais no trecho entre os km 114 e 125, do acesso ao distrito de Barão Geraldo, em Campinas, até Paulínia. A obra ocorre em etapas e o trecho entre os km 121 e 125 será concluído até o fim de outubro, com a liberação de pistas auxiliares nos dois sentidos e a remodelação do Trevo do Laranjão.

O complexo de obras na região também prevê a requalificação dos trevos existentes nos km 116 (Real Parque), 119+700 (Betel) e 125 (Av. Dr. Roberto Moreira). A Rota das Bandeiras também construirá uma base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) no km 125 da rodovia, na pista Sul.

As intervenções irão contribuir para qualificar a circulação de veículos na região, com melhor distribuição dos fluxos rodoviário e urbano. O trecho entre Campinas e Paulínia recebe uma média de 51 mil veículos por dia útil. O investimento total previsto pela Concessionária supera os R$ 140 milhões.

Em caso de dúvidas sobre a obra, os usuários podem entrar em contato com a Concessionária por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.