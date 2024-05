Oficina de Regionalização sediada em Itapira promoveu debate sobre Saúde Mental

No último dia 26 de abril, Itapira sediou mais uma edição da Oficina de Regionalização, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do DRS (Departamento Regional de Saúde) de São João da Boa Vista.

O evento, que ocorreu no auditório do UNIESI, contou com a presença de gestores municipais da região da Baixa Mogiana, prestadores de serviços de saúde e representantes importantes para articular propostas visando o aprimoramento do sistema de saúde na região.

Por Itapira estiveram presentes a Diretora Administrativa do Hospital Municipal, Maria Sueli Rocha Longhi, a coordenadora de Enfermagem do Pronto Socorro do HMI, Daiana Daniela de Freitas Medeiros, e a interlocutora de Saúde Mental do município, Príncia Lanzoni.

O objetivo central da reunião foi discutir a importância da parceria entre os municípios e o governo estadual para promover a regionalização da saúde. Esta iniciativa visa à alocação mais eficaz dos recursos públicos e a disponibilização aprimorada de serviços, visando ampliar o acesso à saúde na região da Baixa Mogiana e macrorregião de Campinas.

Ao longo das edições anteriores, realizadas em Campinas, Jaguariúna, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Estiva Gerbi, foram abordados temas cruciais como oncologia e cardiologia, além de exploradas linhas de cuidados. Desta vez, o foco recaiu sobre as linhas de cuidados em Saúde Mental, um tema de extrema relevância diante do contexto atual.

Entre os representantes de destaque presentes na reunião estiveram Fernanda Penatti Ayres Vasconcelos, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), cujo trabalho abrange os países das Américas visando melhorar a saúde e qualidade de vida de suas populações, e Gislaine Aparecida Fonsechi Carvasan, da Diretoria Executiva da Área da Saúde (DEAS) da UNICAMP.

Durante o encontro, foram realizadas discussões profundas e produtivas sobre estratégias para fortalecer a rede de atenção à saúde mental na região, incluindo a capacitação de profissionais, a ampliação do acesso aos serviços e a integração entre os diferentes níveis de atenção.

A Oficina de Regionalização se consolida como um espaço fundamental para o diálogo e a construção coletiva de soluções que visam aprimorar o sistema de saúde. Novos encontros serão agendados em outras cidades.