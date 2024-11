OITO NADADORES DA FREE PLAY DISPUTAM A COPA SP DE VINCULADOS

Torneio de pré-mirim a sênior acontece em Santo André entre os dias 22 e 24 de novembro

A Academia Free Play Sports terá oito atletas na sétima edição da Super Copa São Paulo de Verão para Nadadores Vinculados. O torneio será de 22 a 24 de novembro, no Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia, em Santo André. Beatriz Garros, Eduardo Davi Longhi, Gabriel Davoli Tomaz, Maria Fernanda de Carvalho, Melissa d’Orazio de Almeida, Milenna Frade Mantovani, Murilo Gonçalves da Silveira e Rafael Henrique Brito Vidolin nadarão no ABC Paulista.

Os nadadores de pré-mirim a petiz nadam na sexta, 22. Já o grupo de infantil a sênior, entre sábado e domingo. Portanto, no primeiro dia, Rafael, da mirim 2 (nascidos em 2014), nadará os 50 costas, 50 livres e 50 borboleta.

Os outros quatro nadadores que caem na piscina na sexta são da petiz 2 (nascidos em 2012). Beatriz, Gabriel e Milenna nadarão os 50 e 100 livres e os 100 peito. Maria Fernanda tem desafios nos 50 e 100 livres e nos 100 costas. Nos demais dias, provas para outros três nadadores. Na infantil 2 (nascidos em 2010), Murilo encara os 100 borboleta, 100 peito e 200 medley. Eduardo nadará os 50 e 100 livres e os 100 borboleta na juvenil 1 (nascidos em 2009) e Melissa, na júnior 2 e sênior (nascidos de 2006 em diante), competirá nos 100 livres, 100 peito e 100 borboleta.

A Free Play ainda terá seu time “B” encarando os revezamentos 4×50 metros nado livres misto com Maria Fernanda de Carvalho, Gabriel Davoli Tomaz, Milenna Frade Mantovani e Rafael Henrique Brito Vidolin e os 4×50 metros nado medley com Beatriz Garros, Gabriel Davoli Tomaz, Maria Fernanda de Carvalho e Rafael Henrique Brito Vidolin.

“Esta é uma competição importante para a afirmação destes atletas. Um torneio sempre de ótimo nível e que, com certeza, será uma etapa fundamental na formação destes nadadores. Vamos por bons resultados”, definiu Ricardo Antônio Martiniano, coordenador técnico da Free Play.

O compromisso da Academia Free Play Sports com o desenvolvimento desses talentosos atletas é apoiado pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), uma parceira e patrocinadora importante do nosso projeto, além de empresas locais como Supermercado de Cosméticos, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Macaúbas Eco Restaurante, Clínica Vitallis, Amazonas Sucos Naturais, Hotel São Paulo Itapira e SAV Peças e Manutenções de Equipamentos e RS4, além de parceria com o Clube Mogiano.