OK Coworking reúne empreendedores em uma roda de conversa nesta quinta-feira

Profissionais com diferentes trajetórias irão compartilhar suas histórias de dificuldades e sucesso

O espaço OK Coworking de Jaguariúna recebe nesta quinta-feira, 4 de maio, a partir das 18 horas, uma roda de conversa com a participação de três empreendedores que compartilharão suas trajetórias e diversas histórias acumuladas em anos de empreendedorismo.

Os anfitriões do encontro, Carol Pepe, Márcia Bortoletto e Claudio Conte, são profissionais de perfis diferentes, mas que em comum apresentam a inquietude e a ousadia de estarem sempre buscando o novo e se arriscando para fora da tal zona de conforto.

Carol é formada em comércio exterior, é escritora de romances e livros infantis com 11 livros publicados, que há 4 anos inaugurou o primeiro coworking comercial de Jaguariúna e participa ativamente de grupos de networking do Circuito das Águas Paulista.

“A ideia desse bate-papo é trazer para as pessoas uma mensagem positiva através de personagens reais e comuns que nos ensinam que prosperidade nem sempre é dinheiro e podemos aprender mais e nos inspirar a partir desses exemplos”, afirma.

Vivência é o que sobra para a empresária e mestre em Educação Márcia Bortoletto, com sua vasta trajetória acadêmica como professora, gestora e diretora de cursos universitários e que atualmente se dedica à Galeria Retro, um ateliê de costura, personalização de uniformes e aulas para todas as idades.

Completando o trio de “conversadores” presentes na roda, um aficionado da velocidade que atua no mercado automobilístico de luxo há 30 anos, com passagens por marcas como BMW, Ferrari, Porsche e Maserati. Claudio Conte, de 52 anos, ostenta no currículo “apenas” o título de melhor vendedor de motos do mundo por 3 anos seguidos, entre 2011 e 2013, e atualmente é o diretor comercial da BSS Blindagens. Sua receita é tão simples quanto eficiente: “Vendemos aquilo que compramos. É esse o caminho!”

Uma roda de conversa que sem dúvida vai inspirar, motivar e estimular inúmeras conexões entre os participantes. As vagas são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos pelo link:

O Espaço OK Coworking Jaguariúna fica localizado na Rua Mato Grosso, nº 42, Bairro Frazatto.