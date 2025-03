Old Big Dogs e Clint se apresentam no Cultura Rock desta quinta-feira

Evento acontece a partir das 20h, na Réplica da Estação

O tradicional Cultura Rock volta a agitar a Réplica da Estação nesta quinta-feira (13), em Artur Nogueira. As bandas Old Big Dogs e Clint irão agitar o público a partir das 20h. A entrada é gratuita.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o evento acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

Old Big Dogs

A Old Big Dogs é formada há cerca de três anos, trazendo como principal marca a alegria em tocar. Com um repertório diversificado, que inclui rock nacional e internacional, pop brasileiro e MPB, o grupo tem sido bem recebido pelo público, colecionando elogios por onde passa.

Composta por Sérgio Ramos (vocais e violão/guitarra), Rodrigo Nali (guitarra e violão), Júlio Felix (contrabaixo) e Jardel Alves (bateria), a banda vem conquistando espaço na cena musical da região de Campinas. Seu som já animou desde bares e festas particulares até casamentos, consolidando sua presença no cenário local.

Banda Clint

A banda Clint, de Itapira (SP), é inspirada nos grandes ícones do pop rock dos anos 2000 e traz uma abordagem única aos clássicos que marcaram gerações. Com talento, paixão e criatividade, o grupo reinventa sucessos de artistas como Bruno Mars, Coldplay, Lady Gaga, Britney Spears, Maroon 5, Avril Lavigne, Harry Styles, Linkin Park, Green Day, The Killers, Blink-182 e Imagine Dragons, entre outros.

Com apresentações em festas particulares, bares e grandes casas de show, a Clint já levou seu som a diversas cidades da região, incluindo Campinas, Mogi Guaçu, Socorro, Amparo, Itapira e Ouro Fino. Um dos destaques da trajetória da banda foi o convite para se apresentar com a renomada Banda Lira, de Itapira, diante de um público de mais de 1.500 pessoas, incluindo figuras públicas locais.

Mais do que uma banda, a Clint é uma experiência musical que transforma cada show em um momento inesquecível.