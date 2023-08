OLD CZAR TRAZ SUCESSOS DO POP ROCK PARA O PALCO DA FEIRA NOTURNA NESTA QUARTA

Os amantes de pop rock têm a oportunidade de conferir de perto a atração musical desta semana da Feira Noturna de Jaguariúna. A band Old Czar irá se apresentar no evento desta quarta-feira, dia 16 de agosto, no Parque Santa Maria. A entrada é gratuita.

A banda Old Czar traz em seu repertório as melhores canções do pop rock nacional e internacional. A Feira Noturna é organizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Além de ouvir boa música, os visitantes também podem se deliciar nas barracas de pastel, lanches, sorvete na chapa, acarajé, bolo caseiro, tapioca, entre muitas outras comidas típicas e bebidas.

O evento também conta com comerciantes de frutas, verduras, ovos, artesanato, flores, entre outros produtos.

A Feira Noturna acontece toda quarta-feira, no Parque Santa Maria, das 17h às 22h.

Foto: divulgação