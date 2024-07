Olimpíadas 2024: Parque Dom Pedro traz jogo exclusivo de Roblox ‘Parkour do Ginga’

Foto: Divulgação/Parque Dom Pedro

Visitantes do shopping poderão jogar gratuitamente quantas vezes quiserem

A partir de 26 de julho, o Parque Dom Pedro se transformará em um portal para os Jogos Olímpicos de Paris com o ‘Parkour do Ginga Parque Dom Pedro’, atração gratuita e interativa que convida crianças e adolescentes a participarem de um jogo Roblox temático com a mascote do comitê olímpico brasileiro. A ação, que permanece no empreendimento até 11 de agosto, no Corredor Árvores, promete muita diversão.

“Estamos muito felizes em oferecer essa experiência inovadora para nossos clientes. É a primeira vez que realizamos um evento neste formato e estamos muito animados com a proposta”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. “O Roblox é um dos jogos mais populares do Brasil, com milhões de usuários ativos, especialmente entre o público infantil e jovem, e essa é uma ótima oportunidade para se divertirem enquanto se desafiam a realizar o menor tempo de percurso”, completou Taís. A arena estará aberta todos os dias, das 12h às 20h.

A escolha do Roblox como plataforma para o ‘Parkour Ginga’ não foi por acaso. Segundo um estudo realizado pela Semrush em 2023, o Roblox é o game mais pesquisado na internet no Brasil, com uma comunidade vibrante de jogadores que se comunicam e interagem entre si. A plataforma conta com 70 milhões de usuários ativos diários em mais de 180 países, o que a torna um dos maiores fenômenos do entretenimento digital da atualidade.

Serviço – Parkour do Ginga Parque Dom Pedro

Evento gratuito: Por ordem de chegada

Data: 26 de julho a 11 de agosto

Horário: todos os dias, das 12h às 20h

Local: Corredor Árvores (Av. Guilherme Campos, 500, Jardim Santa Genebra, Campinas – SP)

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas vivências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lojas âncora, megalojas e restaurantes, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 58 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.