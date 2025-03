JAGUARIÚNA INICIA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NESTE SÁBADO

Jaguariúna iniciará neste sábado, dia 5 de abril, a campanha de vacinação contra a gripe. Com um total de 1.200 doses recebidas, a ação ocorrerá das 8h às 16h em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

As UBSs que oferecerão a vacina são: Miguel Martini, 12 de Setembro, Florianópolis, Fontanella, Nova Jaguariúna, Roseira de Baixo, Roseira de Cima e Cruzeiro do Sul. A campanha tem como objetivo proteger a população contra os vários subtipos do vírus Influenza, reduzindo as complicações da doença e evitando sobrecarga nos serviços de saúde.

O público-alvo desta etapa inclui idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos. Além disso, professores, caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos, profissionais de forças de segurança, adolescentes em medidas socioeducativas, trabalhadores dos Correios e pessoas com deficiência permanente também estão contemplados na campanha.

A vacinação é essencial para evitar complicações da gripe e reduzir a transmissão do vírus Influenza. A Secretaria de Saúde de Jaguariúna reforça a importância de que todos os pertencentes aos grupos prioritários compareçam aos postos de vacinação portando documento de identificação e, quando necessário, comprovante da condição de saúde ou da atuação profissional.

A imunização contra a gripe é uma das principais estratégias de prevenção da doença e de proteção das populações mais vulneráveis. Dessa forma, a adesão da população à campanha é fundamental para garantir a eficiência da ação e a segurança sanitária do município.

Foto: arquivo