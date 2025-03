Prefeito Dário Saadi destaca potencial de Campinas em almoço com empresários de São Paulo

Ex-presidente Michel Temer abriu o evento e falou sobre a necessidade de pacificar o País

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, apresentou o potencial de Campinas para a geração de novos negócios durante reunião com empresários de São Paulo, na capital do Estado, nesta terça-feira, 25 de março. O evento, o 26º Almoço Empresarial de Negócios, teve a presença do ex-presidente Michel Temer, que fez a abertura. Cerca de 120 empresários participaram do encontro, que foi realizado pelo Clube Protagonistas do Brasil com Master Mind & Fórum das Américas.

Durante o evento, o prefeito destacou a vocação da cidade para o empreendedorismo e a inovação. O município conta com projetos de ponta como o Sirius, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e o Orion, primeiro laboratório de biossegurança máxima do Brasil, atualmente em construção em Campinas. Entre os destaques também figuram o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável (Hids) da Unicamp e o Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (Pids) de Campinas, que têm como objetivo incentivar a pesquisa científica. No entorno dos centros de tecnologia, há oportunidade para o desenvolvimento de negócios na área hoteleira e de alimentação, entre outros setores. Dádio Saadi citou, ainda, os investimentos que têm sido feitos pela Administração Municipal na infraestrutura da cidade, em obras de macrodrenagem, de pavimentação e para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas.

“Pude apresentar nossa lei de incentivos para atrair novas empresas para Campinas e as oportunidades que a cidade oferece para receber investimentos. Isso é muito importante porque Campinas tem crescido muito e fazendo esse tipo de ação podemos trazer mais empresas e mais empregos para a cidade”, disse Dário Saadi.

O almoço também contou com a presença de empresários que citaram a importância de cidades com grandes gestores, como Campinas, que tem importante PIB per capita (R$ 59.634,21) quando comparado ao nacional, que é R$ 47.802,02. No encontro, o ex-presidente Temer fez um balanço das instituições de poder em seu governo e no cenário atual e lembrou a necessidade de pacificação do País.

O ex-prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, também participou do evento e apresentou destaques da Região Metropolitana de Campinas (RMC).