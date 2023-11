OlimPIC faz a festa da criançada neste domingo, 26 de novembro

Crédito Foto: Divulgação

Olimpíada acontece a partir das 8h, no Taquaral com cinco modalidades esportivas

24/11/2023 – 15:22

Inscrições serão feitas no local e para mais informações é entrar em contato com pic@campinas.gov.sp.br

A OlimPIC 2023, Olimpíada da Primeira Infância Campineira, vai ser realizada neste domingo, dia 26 de novembro, a partir de 8h, no espaço Afrânio Ferreira Júnior, antigo kartódromo do Taquaral. Esta ação é direcionada para crianças de 3 a 10 anos de idade com o objetivo de cultivar a importância da atividade física na vida das pessoas, que deve ser incentivada desde os primeiros anos de vida.

A iniciativa da OlimPIC 2023 é uma parceria entre a secretaria de Esportes e Lazer e o PIC (Plano da Primeira Infância Campineira) cujo objetivo é apresentar às crianças um estilo de vida saudável e incentivar o prazer pela descoberta de movimentos. Ao mesmo tempo, trará novas experiências no campo social formando novas amizades, tendo como instrumento, a inclusão, a leveza, o lazer e a diversão, excluindo qualquer linha competitiva.

Atividades educativas

Ao promover um evento como a OlimPIC 2023, foram escolhidas cinco modalidades esportivas pelos organizadores, direcionadas para o desenvolvimento motor e também sobre regras básicas do esporte. Assim, as crianças poderão desfrutar e conhecer um pouco mais sobre basquete, ciclismo, futebol, skate e atletismo (Corrida de Obstáculos e arremesso de pelota).

Para que a galerinha viva integralmente o momento, as modalidades serão adaptadas de acordo com as habilidades e as idades de quem se inscrever. Com estes cuidados estarão assegurados a parte educativa do evento, assim como a diversão, prioridade estabelecida durante a elaboração do evento.

As inscrições para participar da OlimPIC 2023 serão realizadas no local, neste domingo, dia 26 de novembro, minutos antes de começarem as atividades. Para obter mais informações, entre em contato com pic@campinas.gov.sp.br.